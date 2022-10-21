. Евгений Петросян - не отец своей дочери, утверждает психолог

Артист Евгений Петросян не может наладить отношения с дочерью. Буквально на днях молодая жена Евгения Петросяна объявила о том, что его взрослая дочь от предыдущих отношений прервала любое общение со своим отцом. Народный артист поругался с Викториной в разгар своего развода с Еленой Степаненко. Юморист был сильно обижен на наследницу, которая во время судебных разборок поддержала не его, а свою мачеху. Психолог Мария Тагамлицкая считает, что проблемы в семейных отношениях Петросяна тянутся из прошлого. Мол, популярный юморист был слишком занят своей карьерой, когда Викторина была еще ребенком. Это могло помешать Евгению Вагановичу наладить близкий контакт с дочерью. «Первое: а был ли он отцом? Ведь отец – не тот, кто генетически причастен к рождению, а тот, кто вложил душу в ребенка, держал за руку и проживал вместе с ним радостные и тяжелые моменты», — разбирает Тагамлицкая ситуацию Петросяна.Она напомнила, что многие отцы после рождения детей не испытывают такой же сильной привязанности к детям, как матери. Поэтому им нужно больше работать над созданием этой самой связи с ребенком. Эксперт уточнила, что Петросян при этом не заслуживает резкой критики со стороны наблюдателей. «Не судите человека, пока не прошли в его ботинках столько, сколько прошел он», — призывает психолог «ЭГ». Кстати, если смотреть на ситуацию с позиции психолога, то сейчас Петросян пытается сделать всё, чтобы снова не оказаться в таком же тяжелом положении. Как известно, в 2020 году Татьяна Брухунова, занявшая место Степаненко, родила юмористу сына Вагана. Поздний ребенок стал для Евгения Вагановича смыслом его жизни. Каждую свободную минуту артист проводит за общением с долгожданным наследником.