. Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу

51-летняя актриса Евгения Крюкова похвасталась красивой дочерью и поздравила ее с днем рождения. Звезда сериалов «Марьина роща» и «Петербургские тайны» Евгения Крюкова крайне редко рассказывает в своем блоге в соцсетях о личных событиях. Но в честь дня рождения старшей дочери она сделала исключение и опубликовала совместные фото с ней. «Ровно 21 год назад я с тобой познакомилась! Нет, не так. Ровно 21 год назад я впервые тебя увидела! Потому что знаю я тебя гораздо раньше. И даже раньше не на те самые девять месяцев. Ты неоднократно снилась мне, и была именно такой. Такой, какой я себе намечтала! Я счастлива быть твоей мамой, я всегда буду рядом. И я точно знаю, что и ты всегда будешь рядом! Бесконечно люблю. С твоим Новым и верю, что очень счастливым годом, моя любовь!» — трогательно поздравила дочку актриса.«Глаза и улыбка мамины!», «Просто светская красавица! Наверное, уже разбивает сердца!», «Красавица в маму! Видны гены», — восхитились поклонники. Роскошная женщина и талантливая актриса Евгения Крюкова сегодня – прежде всего жена и счастливая мать троих детей. После нескольких скандальных романов и неудачных браков артистка наконец-то нашла свое счастье с 42-летним бизнесменом Сергеем Гляделкиным. У актрисы дочь и два сына, одного из которых в этом году Евгения отправила в 8-й класс. Крюкова находится в прекрасной форме. Ей никак не дашь ее возраст — в июне актрисе исполнился уже 51 год. Кстати, Евгения Крюкова с недавних пор стала делиться и фотографиями со своим мужем, бизнесменом Сергеем Гляделкиным.