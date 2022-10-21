. Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу

Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
51-летняя актриса Евгения Крюкова похвасталась красивой дочерью и поздравила ее с днем рождения. Звезда сериалов «Марьина роща» и «Петербургские тайны» Евгения Крюкова крайне редко рассказывает в своем блоге в соцсетях о личных событиях. Но в честь дня рождения старшей дочери она сделала исключение и опубликовала совместные фото с ней. «Ровно 21 год назад я с тобой познакомилась! Нет, не так. Ровно 21 год назад я впервые тебя увидела! Потому что знаю я тебя гораздо раньше. И даже раньше не на те самые девять месяцев. Ты неоднократно снилась мне, и была именно такой. Такой, какой я себе намечтала! Я счастлива быть твоей мамой, я всегда буду рядом. И я точно знаю, что и ты всегда будешь рядом! Бесконечно люблю. С твоим Новым и верю, что очень счастливым годом, моя любовь!» — трогательно поздравила дочку актриса.
«Глаза и улыбка мамины!», «Просто светская красавица! Наверное, уже разбивает сердца!», «Красавица в маму! Видны гены», — восхитились поклонники. Роскошная женщина и талантливая актриса Евгения Крюкова сегодня – прежде всего жена и счастливая мать троих детей. После нескольких скандальных романов и неудачных браков артистка наконец-то нашла свое счастье с 42-летним бизнесменом Сергеем Гляделкиным. У актрисы дочь и два сына, одного из которых в этом году Евгения отправила в 8-й класс. Крюкова находится в прекрасной форме. Ей никак не дашь ее возраст — в июне актрисе исполнился уже 51 год. Кстати, Евгения Крюкова с недавних пор стала делиться и фотографиями со своим мужем, бизнесменом Сергеем Гляделкиным.
# Шоу-бизнес Крюкова Евгения
По материалам: z-aya

Последние новости

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову

Топ на сегодня

В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их продлить
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился

Еще по теме

Равшана Куркова показала именинницу-маму
Екатерина Вуличенко показала повзрослевшую дочку - именинницу
Аглая Тарасова показала молодую маму - именинницу
Юлия Волкова показала дочь - именинницу