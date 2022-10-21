. ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы
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ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы

ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламыФАС освободила публикации в Telegram от требований закона о маркировке рекламы

Вступившие в силу 1 сентября требования о маркировке интернет-рекламы не будут распространяться на публикации в Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которая сделала запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Юристы ассоциации поинтересовались у ведомства, нужно ли им маркировать интеграции в YouTube и Telegram. В ответе отмечается, что необходимость маркировки рекламы в видеороликах на YouTube сохраняется, а вот в Telegram этого делать не нужно, так как это мессенджер. Однако в АБА считают, что слова ФАС противоречат опубликованным ранее требованиям Роскомнадзора.

При этом юристы ассоциации одобрили решение ФАС, так как считают закон о маркировке рекламы недоработанным и вызывающим массу вопросов. «В своем текущем виде он убивает нативные интеграции и вирусные кампании, тормозит развитие рынка», — заявил сооснователь АБА и CEO Blacklight Максим Перлин.

Ранее в ФАС пожаловались на популярную в России площадку для поиска сотрудников. Ассоциация компаний интернет-торговли предъявила претензии HeadHunter из-за роста цен.

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По материалам: lenta.ru

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