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Где лучше пережить зиму в России ?

Где лучше пережить зиму в России ?
Россияне рассказали, где бы им хотелось жить в зимнее время. Зима совсем не за горами, — во многих регионах Центральной России сегодня уже выпал первый снег. И если раньше многие спасались от морозов на теплых курортах Таиланда и Индонезии, то в этом году ситуация иная. Приходится выбирать из того, что есть. Один из крупных сервисов по поиску работы провел исследование среди своих пользователей. Россиян спросили, согласны ли они переселиться в более теплые края на ближайшие полгода, и какие города, по их мнению, лучше всего подходят для зимовки. Оказалось, что почти половина респондентов — 41% — готова бросить дом, чтобы перезимовать где-то в более комфортном климате, в другом городе или на курорте. Наиболее подходящим для этого большинство участников опроса — 52% — назвали Сочи. Все потому, что там хорошая и теплая погода, а природа и инфраструктура способствуют восстановлению физических и эмоциональных сил. На втором месте — Краснодар, за который проголосовали 28% россиян. Критерии выбора оказались те же, что и у всероссийской здравницы. Также в топ-3, как ни странно, вошел Санкт-Петербург. Но тут оказалось всего 14% голосов. Северная столица, по мнению участников исследования, хорошо для зимы тем, что имеет развитую инфраструктуру, в городе много мест для отдыха и развлечений и доступные продукты питания, в том числе дефицитные и дорогие зимой фрукты и овощи. Следом на Питером следует Москва, которую считают идеальной для зимы 13% россиян, а на пятом месте — Калининград. Последний оценили за теплый климат, хорошую погоду и развитую инфраструктуру, а российскую столицу — за разнообразие досуга. Также подходящими для зимы граждане считают Ростов-на-Дону, Казань, Владивосток и Воронеж, передает Gazeta.RU. Ранее в России были выбраны города, которые лучше всего подходят для гастрономического туризма. Лидером рейтинга тогда оказалась Казань, на втором месте разместилась Астрахань, а на третьем — Сочи. Голосовали за то или иное направление сами туристы, которые уже попробовали и оценили особенности еды в регионах.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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