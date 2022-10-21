. "Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс
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"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс

"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter оценил шутку зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, высмеявшего отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Медведев прокомментировал решение Трасс уйти с поста премьера фразой "пока, пока, поздравляю, латук". Это отсылка к шутке издания Daily Star, запустившего 14 октября трансляцию "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат латук?", который разлагается порядка 35 дней.


"Довольно хороший троллинг, если быть честным", - написал Маск в ответ на пост Медведева.

Бизнесмен следующим сообщением спросил: "Кстати, как там Бахмут", очевидно, имея ввиду город в Донецкой народной республике, к которому вчера вплотную подошли российские войска. Медведев в ответ пригласил Маска в Россию на празднование Дня Победы.

Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева об отставке Лиз Трасс

Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Она продолжит работать, пока не будет избран новый глава британского правительства. Главные претенденты на место Трасс – экс-министр финансов Риши Сунак и бывший премьер-министр Борис Джонсон.

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По материалам: uposters.ru

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