"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter оценил шутку зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, высмеявшего отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
Медведев прокомментировал решение Трасс уйти с поста премьера фразой "пока, пока, поздравляю, латук". Это отсылка к шутке издания Daily Star, запустившего 14 октября трансляцию "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат латук?", который разлагается порядка 35 дней.
Бизнесмен следующим сообщением спросил: "Кстати, как там Бахмут", очевидно, имея ввиду город в Донецкой народной республике, к которому вчера вплотную подошли российские войска. Медведев в ответ пригласил Маска в Россию на празднование Дня Победы.
Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Она продолжит работать, пока не будет избран новый глава британского правительства. Главные претенденты на место Трасс – экс-министр финансов Риши Сунак и бывший премьер-министр Борис Джонсон.