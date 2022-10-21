. Художник из Новосибирска рисует жизненные и саркастичные комиксы, чьи сюжеты предсказать почти невозможно

Комиксы — это не только супергеройские истории, которые никогда не произойдут. Реальность может быть куда интереснее, если подметить в ней мелочи, да ещё и мастерски приукрасить их. Именно это сделал иллюстратор и автор абсурдных комиксов Дмитрий Пьянков. Художник не просто рассуждает о повседневности. Он настоящий мастер неожиданных концовок, который не боится экспериментировать с юмором и его видами. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми его работами.

Вот и поговорили

Кто бы мог подумать

Настоящий силач

Поначалу концовки комиксов автора кажутся сущим бредом. Однако читатели отмечают, что быстро входят во вкус, находя в его работах интересные послания.

Интересно, чем закончился их разговор

Нужно быть осторожным со своими желаниями

Тот самый момент, когда очень любишь машины

Годзилла тоже любит кофе

Не шумите

Не смогла сдержаться

Всем хочется внимания

Особенно сильно комиксы Дмитрия понравятся истинным ценителям сарказма, иронии и циничного юмора.

Лучший массажист

Когда сложно сдержать настоящие эмоции

Мытьё посуды

Нужно идти дальше и не оглядываться на прошлое

А вы о чём подумали?

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О близкой подруге

Здесь вы можете посмотреть комиксы художницы, которая умеет рассказывать о повседневных ситуациях в иронично-грустных оттенках.