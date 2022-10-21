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Индонезия назвала условие для приглашения Путина на G20

Индонезия назвала условие для приглашения Путина на G20Посол Индонезии в РФ подтвердил приглашение Путина на саммит G20 даже в случае давления

Индонезия пригласит президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали даже при условии давления других стран, подтвердил посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. Его слова приводит ТАСС.

«Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже все пояснили, разослав приглашения», — сказал посол.

По его словам, даже допуская случаи давления со стороны, президент Индонезии Джоко Видодо уже отправил приглашения на саммит всем главам G20, среди которых он также назвал Путина.

Ранее индонезийский представитель заявил о готовности Джакарты организовать встречу Путина с главой США Джо Байденом. Он объяснил, что принимающая сторона была бы очень рада содействовать такому шагу политиков.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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