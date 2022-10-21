. Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite

Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite

Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite


Battlefield 2042 и Halo Infinite вышли примерно в одно время (осенью 2021 года), и эти игры многие считаются конкурентами. Оба проекта развивают, но темпы значительно отличаются. Как сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон, игра Battlefield 2042 получит обновление со стартом 3 сезона уже 22 ноября, то есть примерно через месяц. Предполагается, что в этом обновлении игроков ждут: 1 новая карта, 1 новый специалист, 1 новый боевой пропуск, новое оружие и новый транспорт.

Стоит сказать, что Battlefield 2042 получает новые сезоны заметно быстрее, чем Halo Infinite. Первый сезон в шутере Halo Infinite стартовал почти сразу после релиза, но третий сезон планируют запустить не раньше марта 2023 года. Тогда как первый сезон в Battlefield 2042 стартовал только летом этого года, а 3 сезон должны запустить уже в ноябре.

Стоит сказать, что мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, тогда как Battlefield 2042 остается платной игрой, которая все еще не попала в EA Play.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и Константин
День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и
Эксперт объяснил, ради чего россияне готовы отказаться от длинных новогодних каникул
Эксперт объяснил, ради чего россияне готовы отказаться от длинных
Минкульт отреагировал на исчезновение имени Акунина с театральных афиш
Минкульт отреагировал на исчезновение имени Акунина с театральных афиш
Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite
Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.10.2022
Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русского
Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русского
Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда снова попадет в психушку
Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда
Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТО
Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТО
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные коктейли
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25

Топ на сегодня

В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор

Еще по теме

EA отрицает, что обвиняет Halo Infinite в провале Battlefield 2042
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam
EA считает, что Halo Infinite — одна из причин провала Battlefield 2042
Количество игроков в Battlefield 2042 продолжает существенно падать