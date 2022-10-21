. Инсайдер: 3 сезон в Battlefield 2042 начнется значительно раньше, чем в Halo Infinite

Вадим Карасев





Battlefield 2042 и Halo Infinite вышли примерно в одно время (осенью 2021 года), и эти игры многие считаются конкурентами. Оба проекта развивают, но темпы значительно отличаются. Как сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон, игра Battlefield 2042 получит обновление со стартом 3 сезона уже 22 ноября, то есть примерно через месяц. Предполагается, что в этом обновлении игроков ждут: 1 новая карта, 1 новый специалист, 1 новый боевой пропуск, новое оружие и новый транспорт.

Стоит сказать, что Battlefield 2042 получает новые сезоны заметно быстрее, чем Halo Infinite. Первый сезон в шутере Halo Infinite стартовал почти сразу после релиза, но третий сезон планируют запустить не раньше марта 2023 года. Тогда как первый сезон в Battlefield 2042 стартовал только летом этого года, а 3 сезон должны запустить уже в ноябре.

Стоит сказать, что мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, тогда как Battlefield 2042 остается платной игрой, которая все еще не попала в EA Play.