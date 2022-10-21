. Эко-активисты и двойные стандарты
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Эко-активисты и двойные стандарты

Эко-активисты - это сплошная головная боль. Давеча мы как рази писали о том, что в Лондоне такие борцы за чистоту планеты испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов. И судя по всему, в последнее время у таких активистов появилась новая фишка - приклеивать себя к каким-либо поверхностям. Например, герои этого видео приклеили себя к асфальту. Но вот беда, куда пустой тюбик из-под клея? Правильно, конечно же в дождевой сток.
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По материалам: триникси

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