. Эко-активисты и двойные стандарты

Вадим Карасев

Эко-активисты - это сплошная головная боль. Давеча мы как рази писали о том, что в Лондоне такие борцы за чистоту планеты испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов. И судя по всему, в последнее время у таких активистов появилась новая фишка - приклеивать себя к каким-либо поверхностям. Например, герои этого видео приклеили себя к асфальту. Но вот беда, куда пустой тюбик из-под клея? Правильно, конечно же в дождевой сток.