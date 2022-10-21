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Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилованиеЭкс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюремного заключения за изнасилование

38-летнему канадскому певцу и бывшему вокалисту поп-рок-группы Hedley Джейкобу Хоггарду вынесли приговор после обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Guardian.

Музыканта признали виновным в изнасиловании, произошедшем в 2016 году, и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

По словам жертвы, имя которой не раскрывается, на тот момент ей было около 20 лет. Она была приглашена в номер артиста в отеле Торонто, после чего Хоггард предпринял попытку изнасиловать ее, а также начал душить. В суде пострадавшая отметила, что насилие длилось на протяжении нескольких часов.

Женщина подчеркнула, что «случившееся будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь».

Экс-солист группы Hedley опроверг попытку удушения пострадавшей, однако отметил, что другие описанные ею элементы, такие как плевки и пощечины, были среди его сексуальных предпочтений и могли произойти в тот момент. Артист добавил, что у него был «страстный» секс по обоюдному согласию.

В рамках судебного разбирательства Хоггарду также было предъявлено обвинение в сексуальном насилии с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему поклоннику, однако музыкант был признан невиновным.

Ранее стало известно, что суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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