. Эксперт объяснил, ради чего россияне готовы отказаться от длинных новогодних каникул
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Эксперт объяснил, ради чего россияне готовы отказаться от длинных новогодних каникул

Эксперт объяснил, ради чего россияне готовы отказаться от длинных новогодних каникул

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин считает, что россияне готовы отказаться от длинных новогодних праздников, чтобы помогать мобилизованным и их семьям, потому что конфликт на Украине перестал носить локальный характер.

"Конфликт на Украине явно перестал быть чем-то локальным. Он уже не где-то там, за кордоном. Теперь он без преувеличения касается всей страны, и поэтому россияне, оставаясь приверженными этой культурной традиции, больше хотят помогать своим солдатам и их семьям, чем 8-10 дней смотреть "Иронию судьбы" с селедкой под шубой. Тоже, конечно, традиция, но сейчас она может и должна отойти на второй план", - считает эксперт.


Он отметил, что изобилие государственных праздников – наследие советских времен, когда после долгих новогодних каникул наступал День защитника Отечества, а там 8 Марта и длинные гуляния в мае. Однако этот год стал переломным – россияне постепенно приходят к выводу, что "сейчас не то время, чтобы устраивать бесконечные празднества".

"Подтверждением этого тезиса является недавний опрос ВЦИОМ, который показал, что 74% граждан России готовы отказаться от длинных новогодних каникул. Примечателен и тот факт, что половина из них поддерживает эту идею из-за желания помочь российским вооруженным силам", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сплочение в непростые времена – это то, что заложено в культурном коде каждого россиянина.

"Народы России всегда объединялись перед лицом серьезной внешней угрозы и делали все необходимое для защиты своей страны. Еще Лев Николаевич Толстой писал: "Да, вот они, русские характеры: кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимется в нем великая сила — человеческая красота." Естественно, речь идет не только о русских, а обо всех народах России", – подчеркнул эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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