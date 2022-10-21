. Эксперты расскажут, как выборы в Конгресс США отразятся на международной повестке
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Эксперты расскажут, как выборы в Конгресс США отразятся на международной повестке

Эксперты расскажут, как выборы в Конгресс США отразятся на международной повестке

8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Это промежуточные выборы, которые традиционно проходят в середине срока президента и определяют, кто будет контролировать Конгресс следующие два года. От исхода выборов будет зависеть не только то, как пройдут оставшиеся два года первого срока президента Джо Байдена, но и во многом перспективы президентских выборов-2024. В ходе круглого стола в пресс-центре «Парламентской газеты» 21 октября эксперты расскажут, что влияет на политические предпочтения простых американцев.

Кроме того, они расскажут, какие шансы есть у Байдена быть переизбранным на второй срок; при каких условиях республиканцы могут получить большинство голосов в конгрессе; может ли поражение демократов стать основанием для возвращения Дональда Трампа на политическую сцену и подготовки к президентским выборам; как может меняться вектор взаимоотношений стран на мировой арене.

К участию в дискуссии приглашены американо-российский публицист, президент Всемирного российского форума Эдуард Дмитриевич Лозанский (по ВКС); генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин;  директор Центра политического анализа Павел Викторович Данилин (по ВКС); российский политолог Леонид Владимирович Поляков; российский политолог, политтехнолог Дмитрий Николаевич Фетисов.

Мероприятие начнется в 14:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru

 

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По материалам: pnp.ru

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