. Юлия Высоцкая поделилась редким фото мамы - красавицы

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала архивное фото мамы и написала ей теплые слова. Юлия Высоцкая оставила в Сети трогательное послание для своей любимой матери. Сегодня Светлана празднует день рождения. Ведущая деликатно промолчала, сколько лет исполнилось виновнице торжества. Впрочем, эту цифру легко можно вычислить, зная, что именинница на 15 лет моложе своего 85-летнего зятя Андрея Кончаловского. «Сегодня такой прекрасный день! Пожалуйста, будь счастлива и здорова. С твоим чувством юмора и оптимизмом точно еще столько же лет впереди»,— обратилась Высоцкая к матери.Вместе с этим она опубликовала редкое фото из семейного архива. Черно-белый снимок, как решили фанаты, был сделан для школьного альбома. Многие написали о том, что мать Юлии уже тогда обладала очень эффектной внешностью и умело подчеркивала свою природную красоту, как это делает и её дочь. Между прочим, несмотря на то, что Высоцкая уже много лет живет в столице, её мать отказалась уезжать из родного Новочеркасска. Впрочем, она часто навещает свою дочь. Мать Юлии смогла наладить хорошие отношения с Кончаловским, который всегда рад видеть её в своем доме. «За годы Андрей Сергеевич и Юля стали только счастливее. Я молюсь за их семью», — говорила она в одном из интервью. Кстати, буквально на днях СМИ писали о том, как складывается жизнь младшей сестры Высоцкой. Инна живет с мужем и четырьмя детьми в Калужской области, работает в сфере искусства и поддерживает хорошие отношения со звездной родственницей.