. Как избежать неприятностей при сдаче квартиры: советы юристов

Вадим Карасев

Для многих сдача жилой недвижимости в аренду https://gurava.ru/properties/create-step-one, будь то квартира, частный дом или коттедж – это один из немногих способов стабильно получать пассивный доход. Следовательно, это позволяет создать финансовую подушку. Однако в реальности сдача квартир в аренду несет значительные риски. Мы познакомим с распространенными проблемами и расскажем, как их избежать.

Общежитие в двухкомнатной квартире

В народе достаточно «умельцев», которые любят зарабатывать за чужой счет. В чем суть? Вы сдаете квартиру приличному человеку, который полностью соответствует вашим ожиданиям. Подписываете договор, получаете оплату и все вроде бы спокойно. Пока не начинают жаловаться соседи.

Выясняется, что приличный арендатор оказывается любителем субаренды. Он считает, что ничем не хуже, а потому может сдать некоторую площадь для посторонних. Наиболее распространена такая проблема в Москве, где в одной квартире может проживать так от 5 до 10-15 человек.

Результатом такой субаренды становится полное уничтожение ремонта и мебели в квартире, что приведет к дополнительным убыткам. Если же в квартире проживают незаконные мигранты, то вовсе могут быть проблемы с полицией.

Как избежать проблемы?

Вы можете прописать в договоре, что допускается проживание конкретного количества человек с указанием их имен и паспортных данных. Также стоит увеличить размер депозита или залога, который сможет покрыть возможные убытки. При этом делайте обязательную опись всего имущества. Обязательно проводите проверку жильцов раз в месяц, так вы сможете проверить не подселили ли кого-то без вашего ведома. Поговорите с соседями, чтобы выяснить реальную обстановку.

Прописка: быть или не быть?

Большинство арендодателей боятся временно прописывать жильцов по месту пребывания, ведь непонятно, как их потом выписывать. Особую проблему представляют несовершеннолетние дети. При их наличии и прописке в квартире, отселить новых жильцов экстренно не получится.

Как избежать проблемы?

Временную регистрацию можно сделать на конкретный короткий срок. За это время вы сможете узнать арендатора получше. Когда этот период закончится, прописка сразу аннулируется. Это позволит избежать будущих проблем с правоохранительными органами.

Отметим, что временная прописка не дает никаких прав посторонним. Однако тут нужно учесть, что стоимость ЖКХ услуг вырастет, ведь она зависит от количества зарегистрированных. Обсудите данный вопрос с арендатором заранее. Несовершеннолетних детей регистрируйте с крайней осторожностью.

Непредвиденный ремонт – страх №1

Узнать все об арендодателе за одну встречу невозможно. Поэтому сдача квартиры – это лотерея, повезет ли наткнуться на адекватного человека. Особые риски занимают дети и животные, которые любят портить стены и мебель. Также стоит беспокоиться при сдаче в аренду квартиры студентам. Нередко они разносят жилую недвижимость в состояние мини-апокалипсиса.

Как избежать проблемы?

Наличие депозита, покрывающего основные убытки в случае порчи, в большинстве случаев может хватить. Также необходимо составлять акт передачи, где указывается вся мебель, техника и состояние ремонта. Отдельно составляется смета на случай порчи ремонта с внесением данных по желаемым строительным материалам. Это охладит пыл арендаторов и позволит не беспокоиться о состоянии жилья. Повышенную сумму депозита можно сделать при наличии маленьких детей и домашних животных.



