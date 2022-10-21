. Как проводится диагностика подвески
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Как проводится диагностика подвески


Регулярная диагностика автомобильной подвески предотвратит массу проблем в будущем. Проводить ее нужно по мере появления тревожных признаков или просто с рекомендованной периодичностью. Самый точный способ – обращение к специалистам. Они с применением соответствующего оборудования протестируют систему и дадут точное корректное заключение.

Как проводится диагностика

На СТО для диагностики подвески применяется специальный вибростенд. Он имеет вид раскачивающейся платформы с набором специальных датчиков, подключаемых к компьютеру. Когда площадка для установки авто раскачивается, датчики сканируют данные по отклонениям и отправляют их на компьютер. Данным способом диагностика подвески проводится достаточно быстро и максимально точно. ПО самостоятельно сравнивает полученные данные со стандартными.

Для каждой модели, марки авто есть определенные стандарты работы ходовой – предварительно требуется настройка системы. Диагностика на стенде не доступна для машин без электронного управления. Вибрационная платформа создает максимально точную имитацию реальных условий эксплуатации транспортного средства, езды по сложным трассам. Во время диагностики оценивается состояние рычагов, пружин, амортизаторов, сайлентблоков, колодок тормозного типа, шаровых опор, ступичных подшипников, наконечников руля. Поскольку все перечисленные детали ходовой берут на себя основные нагрузки во время движения транспортного средства, их исправность очень важна. Перед тем, как купить авто б/у, обязательно сделайте полный тест основных систем и узлов.

Что входит в диагностику подвески

Тест рессор и рамы.

  • Проверка задней и передней подвесок.
  • Оценка состояния дисков, колес, амортизаторов.
  • Проверка подшипников (опорные, ступичные) на предмет посторонних звуков, шумов.
  • Определение степени износа колодок, шлангов, барабанов, дисков.
  • Оценка угла развал-схождения, осмотр рычагов, пружин.
  • Тестирование тяг, наконечников руля, шаровых опор.
  • Проверка уровня технических жидкостей в системе.
  • Оценка степени герметичности гидросистем, тормозного механизма.

Важность диагностики подвески

Не доводите узел до полного разрушения. Особенно опасен выход из строя передней подвески, она отвечает за надежность транспортного средства. Чем раньше вы обнаружите дефект, тем дешевле будут стоить ремонтные работы.


# Авто

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