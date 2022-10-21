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Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок

Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок«СПАРК-Интерфакс»: с 2015 года из России ушли 70% компаний с иностранными совладельцами

С 2015 года в России стало вчетверо меньше компаний с иностранным участием — число таких предприятий упало на 70 процентов, до 26,7 тысячи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «СПАРК-Интерфакс».

В частности, названо число покинувших отечественный рынок компаний с немецкими корнями — за семь лет их стало меньше на 68 процента (1,8 тысячи). Уход компаний из «дружественных» стран оказался даже более массовым, чем у западных государств. По данным аналитиков, с 2015 года число компаний из КНР сократилось на 79 процентов (с 3,4 тысячи до 700), из Индии — на 87 процентов (с 339 до 43), из Турции — на 81 процентов (с 1,7 тысячи до 300).

Помимо оттока собственно иностранных компаний отмечен возврат российского бизнеса из офшорных юрисдикций. В процентном соотношении в России больше всего сократилось число фирм из Панамы и Британских Виргинских островов (на 85 процентов), а также Кипра (в четыре раза). Как пишет «Ъ», эта тенденция объясняется ужесточением российского законодательства (например, требованием отчетов о доходах контролируемых иностранных компаний) и пересмотром ряда соглашений об избежании двойного налогообложения (с Кипром) или даже их разрывом (с Нидерландами).

До февраля 2022 года уход иностранных (не офшорные) компаний носил точечный характер, но после ввода войск в Украину Россию покинули сотни компаний — к октябрю число ушедших глобальных компаний достигло 317. «В полной мере оценить последствия исхода инвесторов из России можно будет только в будущем году», — считают в «СПАРК-Интерфакс».

В октябре стало известно, что крупный корейский производитель бытовой техники LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. https://lenta.ru/news/2022/10/21/lg/ Как сообщил источник на рынке бытовой техники, руководство обсуждает возможность перевода на мощности узбекского Artel Electronics, а часть топ-менеджмента уже релоцирована в Ташкент.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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