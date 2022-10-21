. Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции

Ведущая Ксения Бородина поделилась своим мнением по этому поводу. Телеведущая честно рассказала, почему она не последовала примеру уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой. Помимо Примадонны еще весной многие звезды российского шоу-бизнеса приняли решение об эмиграции. Из России уехали Рената Литвинова, Земфира, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и Ингеборга Дапкунайте. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» считает, что в её случае переезд будет большой ошибкой. Она уверена, что ей нужно остаться дома, где живут её близкие и у неё есть стабильная работа. Бородина пообещала, что будет со своей родной страной и в горе, и в радости.«Я люблю свою страну. Я не хочу ее предавать. Тут мой дом, мои родители, мои близкие, мои друзья, моя работа. Я кому там нужна? Кто-то меня там ждет? Нет!» — четко высказалась Бородина. Говорят, что телезвезду останавливают от переезда не только перечисленные аргументы. В случае эмиграции ей, вероятно, пришлось бы поставить точку в своем тайном романе. Уже некоторое время в Сети пишут о том, что Бородина устроила личную жизнь. Пережив тяжелый развод с Курбаном Омаровым, она встретила заботливого мужчину, который вдобавок не стремится к публичности, что в её случае является большим плюсом.