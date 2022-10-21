. Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции

Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ведущая Ксения Бородина поделилась своим мнением по этому поводу. Телеведущая честно рассказала, почему она не последовала примеру уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой. Помимо Примадонны еще весной многие звезды российского шоу-бизнеса приняли решение об эмиграции. Из России уехали Рената Литвинова, Земфира, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и Ингеборга Дапкунайте. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» считает, что в её случае переезд будет большой ошибкой. Она уверена, что ей нужно остаться дома, где живут её близкие и у неё есть стабильная работа. Бородина пообещала, что будет со своей родной страной и в горе, и в радости.
«Я люблю свою страну. Я не хочу ее предавать. Тут мой дом, мои родители, мои близкие, мои друзья, моя работа. Я кому там нужна? Кто-то меня там ждет? Нет!» — четко высказалась Бородина. Говорят, что телезвезду останавливают от переезда не только перечисленные аргументы. В случае эмиграции ей, вероятно, пришлось бы поставить точку в своем тайном романе. Уже некоторое время в Сети пишут о том, что Бородина устроила личную жизнь. Пережив тяжелый развод с Курбаном Омаровым, она встретила заботливого мужчину, который вдобавок не стремится к публичности, что в её случае является большим плюсом.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в стриптизеры
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти на нее нет
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
Дни силы в ноябре 2022 года
Дни силы в ноябре 2022 года
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
На Ксению Бородину напал маньяк