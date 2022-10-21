. Ксения Собчак скупает квартиры в Дубае

Журналистка Ксения Собчак весной приобрела апартаменты в премиальном жилом комплексе в Дубае, а сейчас покупает уже вторую квартиру. После начала конфликта между Россией и Украиной Ксения Собчак начала активно путешествовать по разным странам. Сначала она долгое время была в Израиле. Но затем журналистка все же вернулась в Москву с заявлением, что никуда переезжать не собирается. Все поездки — это либо отпуск, либо по работе. Она действительно начала ездить в командировки, чтобы записывать интервью с известными людьми. Но, как выяснилось, между рабочими встречами Ксения успела подумать и о себе. В марте Собчак приобрела весьма недешевую недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Квартиру, которая по тому курсу стоила около 60 миллионов рублей.И похоже, на одной квартире Ксения Анатольевна решила не останавливаться. Сейчас она вновь по работе прилетела в ОАЭ, но ее новый пост наталкивает на мысль, что супруга Константина Богомолова приобрела очередную недвижимость. «Вчера ознакомившись со схемами продаж недвижимости, поняла, что страна, которая живет по законам Шариата — это не жук лапкой коснулся. Например: если квартиру покупает женщина, и с ней что-то случится, имущество перейдет ближайшему родственнику мужчине, даже если у нее есть дочь и мама, но нет мужа. То есть племянник или брат будет иметь больше прав на квартиру, чем родная дочь. Поэтому оформлять тут недвижку нужно с умом и со специалистами», — поделилась своими открытиями Собчак.И тогда, и сейчас телеведущая заявляет, что жить будет только в России и переезжать никуда не собирается. Но тогда напрашивается вопрос: зачем ей столько недвижимости в Эмиратах. Ведь в марте она купила апартаменты площадью 120 квадратных метров в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences — в самом центре Дубая. Там есть две спальни с потрясающим видом на башню Бурдж-Халифа — небоскреб высотой 828 метров, самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Территория тоже богатая: общие бассейны, СПА, фитнес, охрана и многое другое. А в паре шагов находятся любимый туристами Дубай Молл, фонтаны, парк для прогулок и опера. В общем, вообще все, что нужно для шикарной жизни.