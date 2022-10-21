. Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна

Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над певцом, который в своих бедах обвинил ее. Недавнее интервью Моргенштерна поразило зрителем порцией откровений о самой скандальной журналистке России — Ксении Собчак. Рэпер обрушился с критикой на блондинку. Обвинил в том, что из-за нее он не может вернуться на родину, а также обозвал мразью. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Ксения Собчак не смогла стерпеть оскорбительных заявлений от молодого артиста. И, подумав пару дней, выдала ответ, в котором выставила обидчика в невыгодном свете. Мол, не стоит ставить под сомнение ее профессионализм. А чтобы доказать, что с ее стороны все было честно, Ксения пригласила Алишера на новую беседу по душам. «Морген, дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду, готова повторить интервью с тобой еще раз и без команды, без страшных людей, которые что-то шепчут мне в ухо, и вообще без съемочного процесса. Запишем на айфончик, хочешь? Не думаю, что результат будет другой. Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает. Но! Я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в свои мохнатые лапки, приходи, как будешь готов», — сказала Ксения Собчак.Пользователи отметили, что ответ Ксении был «пацанским», примерно в том стиле, в котором понимает скандальный музыкант. Решится ли он снова прийти на беседу к журналистке, пока непонятно. Скандалист уже несколько месяцев находится за границей и периодически раздает интервью, говоря, что хочет вернуться на Родину, но пока не может найти для этого возможность. При этом ранее о Собчак он отзывался положительно. Что заставило его изменить свои взгляды, большой вопрос. Напомним, речь идет об интервью Ксении и Алишера, записанном накануне, во время и после его свадьбы с Диларой Зинатуллиной. Собчак лично была ведущей церемонии и лихо отжигала на вечеринке в ретро-стиле. По словам Моргенштерна, финальный монтаж интервью он не заверял, поэтому в него попали скандальные фразы, вызвавшие недовольство общественности.