. Лайма Вайкуле разозлила фанатов своей фальшью
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Лайма Вайкуле разозлила фанатов своей фальшью

Лайма Вайкуле разозлила фанатов своей фальшью
В слезы певицы Лаймы Вайкуле никто не поверил. Еще в начале марта артистка опубликовала в Сети ролик, в котором говорит о том, как переживает за своего музыканта с Украины. Произнося трогательные слова, Лайма Вайкуле даже всплакнула, только вот зрители не верят в ее эмоции и продолжают хейтить певицу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Публика не скупится на бранные комментарии в адрес 68-летней певицы, которая, по слухам, тяжело больна. «Выйди на Пикадилли и поплачь по-настоящему, актриса»; «Да иди ты лесом! Совсем неубедительно»; «Как смешно на это смотреть. Актриса никудышная, так слезу и не выдавила»; «Что за фальшь?! Смотреть противно!» — негодуют многие.
К слову, после недавних событий певица разорвала все связи с Россией, где еще недавно была желанной гостьей и пользовалась большой популярностью. Несмотря ни на что, исполнительница продолжает дружить с Аллой Пугачевой, которая тоже покинула РФ и обосновалась в Израиле. Так, Вайкуле публично защищала Примадонну, когда ту критиковала журналистка Маргарита Симоньян. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина*. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — сетовала звездная блондинка.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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