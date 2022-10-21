. Максимум потока Ориониды 21 октября 2022 года: что принесет нам это событие
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максимум потока Ориониды 21 октября 2022 года: что принесет нам это событие

Максимум потока Ориониды 21 октября 2022 года: что принесет нам это событие

Ориониды — относительно неактивный поток, однако, он обладает очень важным астрологическим значением. Эксперты рассказали, что нам принесет его максимум в этот день.


Для начала стоит отметить, что сегодняшний день входит в число дней силы октября. Это очень благоприятное время, так что старайтесь проявлять активность, особенно в сфере любви.

Физические параметры потока Ориониды

Сегодня на Землю будут падать от 20 до 25 метеоров в час. Это не много, но зато метеоры будут крайне яркими, поэтому пропустить их будет сложно. Плюс этого потока заключается в том, что его свободно можно наблюдать из любой точки страны, да и планеты в целом.

Само собой, наблюдать звездопад лучше вдали от городских огней. Смотреть при этом лучше не на радиант потока — созвездие Ориона, а немного в сторону, так как скорость метеоров довольно высока.

Астрологический смысл потока Ориониды


Как было сказано выше, сегодня важно особое внимание уделять амурной сфере. Во-первых, это будет идеальный день и вечер для новых знакомств. Можно посещать людные места и пытаться искать вторую половинку, либо просто общаться с интересными личностями.

Новые знакомства, которые вы сегодня заведете, с высокой вероятностью окажутся очень полезными в будущем. Даже новые деловые связи обретут успех. А еще Ориониды помогут вам найти нужные слова, если очень хочется признаться в любви. Главное, чтобы это шло от самого сердца. Энергетика потока сама направит вас в нужное русло.

Еще Ориониды любят, когда люди совершают добрые поступки. Помогайте близким, друзьям, родственникам, особенно если они очень нуждаются в вашей поддержке. Сегодня это очень важно. Если вы сейчас не в ладах с кем-то из вашего окружения, сегодня идеальный день для того, чтобы даровать человеку прощение или попросить прощения самим. Максимум данного потока благотворно повлияет на умение и желание людей идти навстречу друг другу. Враги сегодня могут стать друзьями, закопав топор войны навсегда.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Юлия Высоцкая поделилась редким фото мамы - красавицы
Юлия Высоцкая поделилась редким фото мамы - красавицы
Максимум потока Ориониды 21 октября 2022 года: что принесет нам это событие
Максимум потока Ориониды 21 октября 2022 года: что принесет нам это
Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев
Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев
Борис Джонсон попробует вновь стать премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон попробует вновь стать премьер-министром Великобритании
Орлова считает Горину беспринципной
Орлова считает Горину беспринципной
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Суд США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
Суд США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
В России раскрыли последствия отставки Трасс
В России раскрыли последствия отставки Трасс
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в стриптизеры
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти на нее нет
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Граждане столицы увидят звездопад в ночь на 21 октября
Смоляне смогут увидеть яркие метеоры Ориониды
В ночь на 21 октября мимо Земли пролетит поток Орионид
Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды