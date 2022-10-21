. Мария Голубкина высказалась о своем замужестве
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Мария Голубкина высказалась о своем замужестве

Мария Голубкина высказалась о своем замужестве
49-летняя актриса Мария Голубкина раскрыла тайну своего обручального кольца. Недавно Мария Голубкина привлекла всеобщее внимание обручальным кольцом на «том самом» пальце. С солистом группы «Секрет» Николаем Фоменко актриса развелась еще в 2008 году, так что неудивительно, что все решили: Мария встретила нового избранника и снова вышла замуж. Актриса никак не комментировала ситуацию, но на премьере фильма «Грозный папа» все-таки призналась, помему носит обручальное кольцо. В кинотеатр «Октябрь» Мария пришла в сопровождении своих студентов. Голубкина преподает в Институте театрального искусства, и в этот вечер решила посмотреть новую приключенческую комедию в компании своих воспитанников.
Журналисты обратили внимание на кольца на безымянных пальцах обеих рук актрисы. Они прямо спросили Голубкину, не вышла ли она замуж. В ответ актриса честно рассказала, что означают дорогие ее сердцу украшения. «Уже четыре года так хожу, а только заметили. Это сделано в нашей мастерской в храме. На кольцах - молитва Святого Патрика. «Не устраши бедой, Господи, но вдохнови милосердием», - рассказала Мария kp.ru. На вопрос о том, почему у поклонников так и не получилось покорить ее сердце, Голубкина лишь загадочно улыбнулась. И рассказала, что в ее жизни все-таки был мужчина, отважившийся снова позвать ее замуж. «Почему не получилось? Я не хочу рассказывать, у меня теперь другой метод: я не буду ничего говорить, потому что неинтересно. Раз есть интрига - давайте будем держать интригу. Судя по кольцам на обеих руках, я и вышла замуж - и сразу развелась, - заявила Мария. - Но вообще мне кажется, что эта тема уже неактуальна. Мне почти 50 лет. Это не круто рассказывать про свадьбу. В моем возрасте уже надо принадлежать Богу и, хорошо бы, семье. Надо по возрасту развлекаться. И вообще, у меня студенты. Я училка!»
Напомним, последний громкий роман актрисы случился с сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова Борисом Ливановым. Как признается Мария, они неоднократно сходились и расходились, и даже собирались пожениться, но эти планы рухнули. Ливанов и Голубкина просто поняли, что жить вместе они не могут. За солиста группы «Секрет» Николая Фоменко Мария вышла замуж в 21 год. По словам артистки, Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. На тот момент музыкант был женат, но его брак потерпел полный крах – жена была беременна от другого мужчины, за которого она потом вышла замуж. Закрутив роман с Голубкиной, Фоменко немедленно развелся. Пара прожила вместе 13 лет, однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.
«В какой-то момент мне все надоело, - признавалась ранее Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того».
# Шоу-бизнес Голубкина Мария
По материалам: z-aya

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