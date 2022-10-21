. Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter

Маск собрался уволить большую часть сотрудников TwitterWashington Post: Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% сотрудников

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, планирующий купить социальную сеть Twitter, после заключения сделки собрался уволить большую часть ее сотрудников, сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, Маск, заявивший о намерении приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов, намерен уволить 75 процентов персонала. Однако, по информации источников газеты, в компании пройдут масштабные сокращения даже в том случае, если сделка так и не состоится. Руководители Twitter хотят уменьшить фонд оплаты труда, что приведет к сокращению порядка четверти работников, а также продать часть инфраструктуры компании.

Ранее стало известно, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. Как говорится в судебном иске, Маск вел «содержательную переписку» с федеральными властями. Twitter попросила юристов бизнесмена представить соответствующие документы еще несколько месяцев назад, но они этого так и не сделали.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России раскрыли последствия отставки Трасс
В России раскрыли последствия отставки Трасс
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в стриптизеры
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти на нее нет
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
Дни силы в ноябре 2022 года
Дни силы в ноябре 2022 года

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск оказался под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter
Маск решил не покупать Twitter