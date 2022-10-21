. Моргенштерн на концерте разочаровал своих фанатов
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Моргенштерн на концерте разочаровал своих фанатов

Моргенштерн на концерте разочаровал своих фанатов
Певец Моргенштерн потерял свою энергию. Вчера в дубайском заведении для состоятельных людей отгремел концерт Моргенштерна. Артист исполнил свои хиты, а также выступил в дуэте с другими рэперами. Гости мероприятия поделились впечатлениями в соцсетях. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Несмотря на то, что концерт прошел в одном из пафосных заведений Дубая, поклонники остались со смешанными эмоциями от вечера. Они признались, что ожидали от некогда самого популярного рэпера страны большей отдачи на сцене, чем получили в итоге. По мнению зрителей, мероприятие спас только дуэт с бывшим Насти Ивлеевой.
«На самом деле классная была музыка до Моргена, интересный выход, креативный, но все же энергии было ноль у него. Редко такое чувствую от людей, но правда. После вышел Элджей и просто энергия плотная, прямо круто. Я рада, потому что один совместный трек сделал муд», — написала одна из гостей. Были и те, кому выступление 24-летнего Моргенштерна все же понравилось. «Больше всего кайф от вайба, от атмосферы и энергетики. Вижу, как он получает удовольствие от сцены, как свободно себя чувствует. Восторг, хочу тоже на сцену», — пишет блогерша, побывавшая на концерте. К слову, рэпер признавался, что из-за вынужденной эмиграции впал в глубокую депрессию. Артист потерял прежнюю связь с поклонниками и творческий запал. Неудачи в карьере сказались на личной жизни. Не успев толком насладиться браком, Моргенштерн подал на развод с Диларой Зинатуллиной, спустя семь месяцев со дня свадьбы.
# Шоу-бизнес Моргенштерн
По материалам: z-aya

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