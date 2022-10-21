. Моргенштерн* намерен вернуть свою жену

Певец Моргенштерн признался, что спустил свою жизнь в унитаз. Спустя семь месяцев после свадьбы Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина объявили о расставании. Разрыв прошел на дружеской ноте, поэтому экс-супругов часто видят вместе во время путешествий. Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Поклонники подозревают, что дружеское общение в конце концов приведет к воссоединению пары. Дилара пока отнекивается от подобной идеи, а вот Моргенштерн признался: он вполне готов восстановить семью. «Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Готов! Все познается в сравнении. Я без нее гнию. Мне кажется, что я рок-звезда, а потом лежу один в темноте и думаю: «А что-то не весело нифига», — откровенничал рэпер.Музыкант также объяснил, почему их брак так быстро распался. Оказалось, что оба попросту не были готовы к столь серьезному шагу. «Мы нечаянно поженились. Назад уже дороги не было. Мы с Диларой обсуждали, она-то тоже не хотела свадьбы. Поженились, начали жить вместе, перестали видеться с друзьями, заниматься своими делами. Так сожрала эта скучная бытовуха, что я начал бухать. Всегда мечтал быть рок-звездой, а тут я раз и женат. Я не смог это принять. А сейчас понимаю, что дурак. Сам себе придумал роль мужа и сам ее играл. Все могло бы оставаться так же. У Оззи Осборна была жена и ничего страшного», — рассуждает 24-летний Алишер. По словам артиста, брак распался из-за неумения найти баланс между семейной и творческой жизнями. «У меня в голове укрепилось что, когда я в отношениях — я не разрываю. Всю карьеру так шло. Хиты появлялись только, когда я не был с Диларой. Сходимся — я ни фига не делаю. Недавно понял, что наоборот разрывал, когда она рядом была и уходил. А потом, когда у меня все становилось плохо, возвращался, набирался сил, разрывал и опять уходил. Прикинь, какой придурок! Недавно понял, что она — моя энергия и вдохновение. Буду стараться все налаживать», — поделился он с шоу «Вписка».