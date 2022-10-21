. Московская компания изобрела капсулы для людей с непереносимостью лактозы
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Московская компания изобрела капсулы для людей с непереносимостью лактозы

Московская компания изобрела капсулы для людей с непереносимостью лактозы

Московская компания разработала и начала производство капсул, позволяющих людям с непереносимостью лактозы употреблять в пищу молочные продукты. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Чиновник отметил, что московская фирма "Академия-Т" – сравнительно опытный игрок на рынке: компания выпускает каждый год более 650 тысяч единиц спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков.


"Ежегодно московское предприятие “Академия-Т” выпускает свыше 650 тысяч единиц спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. Недавно компания разработала новый продукт, предназначенный для людей с непереносимостью лактозы. Его производство уже запущено, в ближайшее время капсулы начнут поставлять в магазины", — рассказал Овчинский.

Непереносимость лактозы связана с недостатком в организме фермента лактазы, отвечающего за расщепление молочного сахара. Изобретение московских специалистов позволит восполнить нехватку этого вещества и, как следствие, без дискомфорта и нарушений пищеварения употреблять богатые белком, кальцием и фосфором молочные продукты. В одной капсуле содержится приблизительно 4275 единиц активности лактазы, чего хватает для усвоения примерно 0,5 литра молока.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Теперь лечащие врачи-эндокринологи будут самостоятельно выписывать детям рецепты на бесплатное получение медицинских изделий. Ранее аппараты предоставляли диабетикам исключительно по решению врачебной комиссии, что было значительно медленнее и снижало доступность устройств.

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По материалам: uposters.ru

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