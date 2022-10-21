. Можно ли порезать свежий лук так, чтобы не заплакать: эффективные способы

Свежий лук — настоящий кладезь витаминов и полезных питательных веществ, но его нарезка становится настоящим испытанием для хозяек. Далеко не все знают, что лук можно резать так, чтобы в этот момент не щипало глаза.

Почему приходится плакать при нарезке свежего лука

Свежий лук, как и все растения, состоит из отдельных клеток, в состав которых входят различные вещества. В клетках лука большое количество сульфоксидов и ферментов, которые в обычном состоянии защищены оболочкой и не контактируют друг с другом.





При повреждении клеток они вступают между собой в химическую реакцию и образуют серный газ, который быстро распространяется по воздуху и попадает в глаза находящихся рядом людей. Появляющиеся рефлекторно слезы обеспечивают промывание глаза и защиту слизистой оболочки от повреждений. У чрезвычайно чувствительных людей в этот момент может появиться и насморк.

Как резать лук, чтобы не плакать

Известно несколько народных советов, которые можно использовать при нарезке лука, чтобы выделяемые в этот момент газы не щипали глаза и не пришлось лить слезы. Большинство из них основаны на том, чтобы снизить концентрацию раздражающих веществ в воздухе:

перед нарезкой положить луковицу в морозильную камеру на 10-15 минут;

во время нарезки лука держать рядом миску с холодной водой, опуская туда поочередно луковицу и нож;

перед нарезкой овоща поместить его на 20-30 секунд в микроволновую печь;

во время нарезки зажечь рядом газовую конфорку;

при нарезке лука поставить рядом стакан с кипятком.





Любой из этих способов в большей или меньшей степени поможет снизить концентрацию раздражающих веществ в воздухе во время нарезки лука. Хотя можно использовать самый простой метод — надеть защитные очки, которые будут препятствовать доступу слезоточивых веществ к слизистым. Например, такие, в которых вы плаваете в бассейне.