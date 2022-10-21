. Муж Пелагеи зажал жене алименты и требует их уменьшение
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Муж Пелагеи зажал жене алименты и требует их уменьшение

Муж Пелагеи зажал жене алименты и требует их уменьшение
Певица Пелагея не может добиться от бывшего мужа денег на содержание ребенка. Хоккеист считает, что Таисии нужно меньше денег на жизнь, чем решено было в инстанции ранее. Недавно хоккеист Иван Телегин потерпел поражение в суде со своей бывшей женой певицей Пелагеей. Он пытался отнять у нее часть имущества, но не удалось. И вот — ход конем от спортсмена. Теперь Иван Телегин решил потребовать через Никулинский суд Москвы уменьшения алиментов на их совместную дочь Таисию, сообщает 5-tv.ru.
«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — сообщил сайту пресс-секретарь суда Александр Арбузов. Почему Телегин решил, что он не должен помогать своему ребенку в полном объеме, пока неизвестно. Обычно, напомним, отцы платят именно 25% со своего официального заработка. И только в особенных случаях суд принимает иное решение.
# Шоу-бизнес Пелагея, певица
По материалам: z-aya

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