. Муж Пелагеи зажал жене алименты и требует их уменьшение

Певица Пелагея не может добиться от бывшего мужа денег на содержание ребенка. Хоккеист считает, что Таисии нужно меньше денег на жизнь, чем решено было в инстанции ранее. Недавно хоккеист Иван Телегин потерпел поражение в суде со своей бывшей женой певицей Пелагеей. Он пытался отнять у нее часть имущества, но не удалось. И вот — ход конем от спортсмена. Теперь Иван Телегин решил потребовать через Никулинский суд Москвы уменьшения алиментов на их совместную дочь Таисию, сообщает 5-tv.ru.«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — сообщил сайту пресс-секретарь суда Александр Арбузов. Почему Телегин решил, что он не должен помогать своему ребенку в полном объеме, пока неизвестно. Обычно, напомним, отцы платят именно 25% со своего официального заработка. И только в особенных случаях суд принимает иное решение.