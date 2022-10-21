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Музыкальный критик не видит будущего у Шамана

Музыкальный критик не видит будущего у Шамана
Певец Шаман стал очень популярен, но его будущее весит под вопросом, считает Бабичев. Евгений Бабичев считает, что певец Шаман завис в одном имидже. Певец Шаман (Shaman) стал настоящим открытием этого года в России. Многие до сих пор не верят, что он сам по себе стал популярным, кто-то считает, что он просто удачный коммерческий проект, кто-то убежден, что это по-настоящему народный артист, который стал известным за счет таланта и своих ярких композиций.
Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев признал творческий дар Шамана, но при этом заметил, что артист слишком однообразен. «Пока я не вижу творческого развития. Многочисленные фанаты Шамана могут на меня сейчас обозлиться. Но если в какой-то момент он станет неинтересен, пропадет и мы будем спрашивать, где, тогда уж, как говорится, я вас предупреждал», — прокомментировал продюсер сайту news.ru. Критик убежден, что певец должен уже сейчас задуматься о своем дальнейшем пути, иначе о нем скоро забудут.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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