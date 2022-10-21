. На границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва
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На границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва

С 22 октября на КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии перестанут работать мобильные пункты призыва. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Меняйло рассказал, что сейчас на границах с Грузией и Южной Осетией ситуация стабильная, поток граждан схлынул. «Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала», — написал Меняйло. Он добавил, что Федеральная пограничная служба располагает сведениями и списками о гражданах, которым ограничен выезд из страны.

Ранее «Парламентская газета» писала, что МВД Северной Осетии 27 сентября развернуло мобилизационный пункт военкомата на российско-грузинской границе из-за большого числа желающих покинуть России после введения частичной мобилизации. По данным грузинских властей, в конце сентября в страну въезжало около 10 тысяч россиян каждые сутки.

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По материалам: pnp.ru

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