. На обратный инжиниринг направят 5,3 миллиарда рублей

В России займутся перепроектированием комплектующих, которые ранее поставлялись из-за границы. Об этом рассказал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 21 октября.

В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» реализуются, в том числе, поручения Президента по запуску механизмов кластерной поддержки и промышленной ипотеки, отметил Осьмаков.

Также 5,3 миллиарда рублей за 2023-2025 год будут направлены на реализацию программы обратного инжиниринга. Это необходимо для перепроектирования и восстановления технологий изготовления деталей и агрегатов, которые по разным причинам перестали поставлять в Россию. Сейчас таких критических комплектующих — 333. Также поддерживается станкостроение, на это выделено 3 миллиарда на три года.

«Важно, сохраняется поддержка региональной промышленной инфраструктуры на уровне порядка 25 миллиардов рублей ежегодно», — добавил представитель ведомства.

Другими направлениями поддержки промышленности остаются льготное кредитование и компенсация логистических затрат. В 2023 году к этому добавится повышение таргетирования мероприятий нацпроектов, которое будет решать не только проблемы экспорта, но и важнейшие социальные задачи по обеспечению стабильности на западе России, уверен Осьмаков.