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На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения

На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения

Выбрать такое дело жизни, которое будет приносить удовольствие и поможет раскрыть ваш потенциал, крайне важно. Ведь так не хочется влачить трудовые будни только ради заработка. Нумерология может помочь нам выбрать профессию по дате рождения. Получившийся числовой код направит вас на нужную стезю, чтобы вы определили свою идеальную работу.

Как высчитать число своей идеальной работы по дате рождения


Для того чтобы произвести расчеты, понадобятся только лишь ваша собственная дата рождения и умение складывать цифры. Получившийся результат раскроет суть ваших способностей, чтобы вы могли лучше понять себя.

Итак, складываем все цифры даты рождения, как показано в примере:

  • 02.11.1992 = 0+2+1+1+1+9+9+2 = 25 = 2+5 = 7.

Теперь осталось прочитать расшифровку однозначного числового кода.

Расшифровка числа профессии

1

Если ваше число «1», то вы несомненный лидер, у вас большие возможности, которые просто грех не реализовать. Вам наверняка нравится командовать людьми, да и ответственности вы не боитесь. Присмотритесь к управленческим должностям или откройте свое дело. Также может подойти профессия топ-менеджера.


2

Вы человек сконцентрированный, потому без труда можете погружаться в большие объемы информации, выделяя главное и вычеркивая второстепенное. Умение систематизировать и анализировать может пригодиться в бухгалтерском деле, дипломатии. Из таких людей получаются отличные статисты, банкиры и даже медики.

3

С «тройкой» связаны люди искусства. Они жить не могут без того, чтобы творить свои фантазийные миры, оттого у них хорошо получается сочинять музыку, стихи, сценарии. Можно найти свою идеальную работу в театре или кино, а также в сфере развлечений.

4

Граждане, у которых число профессии «4», будут довольны, если в профессиональном смысле от них понадобится выполнения четкого регламента, соблюдение порядка. Идеальные военные, а также сельхозработники, строители и экономисты. Но при наличии способностей можно реализоваться даже в сфере науки.

5

Людям с «пятеркой» на «отлично» дается генерирование идей. Ни в коем случае не сваливайтесь в рутину, это погасит ваш природный огонек. Счастливо себя будет чувствовать такой человек в сфере туризма, искусства, рекламы и шоу-бизнеса.

6

У вас хорошо подвешен язык, и это несомненный козырь. Вы любите людей, умеете их убеждать, а также делать их жизнь лучше. Стоит рассмотреть гуманитарные профессии, чтобы реализовать свою природную склонность (сферу психологии, преподавательскую деятельность, кулинарию, гостиничный бизнес, социальную сферу).

7

Талант к анализу, наблюдательности позволяет людям, у которых получилась «семерка», выбирать профессию из широкого списка. Многие реализовали себя в сфере радио- и телевидения, социологии, страхования, юриспруденции. У них хорошо развита интуиция и эмпатия, потому можно попробовать себя в эзотерике.

8

Те, у кого получилась «8», обожают стабильность и контроль над происходящим. Эти качества понадобятся в банковском деле, управлении, политике, системном администрировании и в медицине.

9


И вновь люди творческих профессий. Вы очень чутки и эмоциональны, потому хотите сделать этот мир лучше и прекраснее. Привнести красоту помогут занятия дизайном, модой, участием в благотворительных фондах, а также помощь людям через адвокатское дело. Если активно воображение, можно попробовать себя в театральном искусстве.

 

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

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