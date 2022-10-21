. Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине

Певица Настя Каменских, как и другие знаменитости, осталась без родины и денег. Вчера появилась информация, что Владимир Зеленский ввел санкции против звезд украинского происхождения, которые находятся на территории России. Анастасии Приходько по душе решение президента, правда, она все же высказала свои возмущения. 35-летняя Анастасия Приходько часто высказывается на политические темы в жесткой форме. На этот раз от исполнительницы досталось звездам, которые когда-то активно выступали на территории России. «Поддерживаю, но есть вопросы! Где Елка? Дорн? Пирожков? А где все остальные? Потап? Лобода? Где? По какому критерию судят? Один молчит, другая в 2017-ом была у Урганта, это я, кстати, про Каменских, у Потапа звание Народный вместе с женой!» — негодует певица.Приходько также прошлась по тем, кого президент Украины внес в «черный список». В нем оказались Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко. Артистка отметила, что санкции предусматривают: блокировку активов, лишение государственных наград, запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Анастасия высказалась также относительно Наташи Королевой. «Какого фига она тоже пропала? Я не понимаю этот список!» — жалуется певица. Напомним, что в 2009 году Приходько представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение». Брюнетка также обрела известность после победы в шоу «Фабрика звезд-7».