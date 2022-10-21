. Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине

Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине

Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине
Певица Настя Каменских, как и другие знаменитости, осталась без родины и денег. Вчера появилась информация, что Владимир Зеленский ввел санкции против звезд украинского происхождения, которые находятся на территории России. Анастасии Приходько по душе решение президента, правда, она все же высказала свои возмущения. 35-летняя Анастасия Приходько часто высказывается на политические темы в жесткой форме. На этот раз от исполнительницы досталось звездам, которые когда-то активно выступали на территории России. «Поддерживаю, но есть вопросы! Где Елка? Дорн? Пирожков? А где все остальные? Потап? Лобода? Где? По какому критерию судят? Один молчит, другая в 2017-ом была у Урганта, это я, кстати, про Каменских, у Потапа звание Народный вместе с женой!» — негодует певица.
Приходько также прошлась по тем, кого президент Украины внес в «черный список». В нем оказались Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко. Артистка отметила, что санкции предусматривают: блокировку активов, лишение государственных наград, запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Анастасия высказалась также относительно Наташи Королевой. «Какого фига она тоже пропала? Я не понимаю этот список!» — жалуется певица. Напомним, что в 2009 году Приходько представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение». Брюнетка также обрела известность после победы в шоу «Фабрика звезд-7».
# Шоу-бизнес Каменских Настя
По материалам: z-aya

Последние новости

ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы
ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.10.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.10.2022 (14 фото)
Музыкальный критик не видит будущего у Шамана
Музыкальный критик не видит будущего у Шамана
Моргенштерн на концерте разочаровал своих фанатов
Моргенштерн на концерте разочаровал своих фанатов
Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине
Настю Каменских и других украинских звезд не желают видеть на родине
Жена Игоря Николаева показала свою «вторую» дочку
Жена Игоря Николаева показала свою «вторую» дочку
Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки
Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела
США решили поискать в Сомали нефть
США решили поискать в Сомали нефть
Близнецам необходим отдых, а Скорпионам проявление инициативы: гороскоп от Павла Голобы на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Близнецам необходим отдых, а Скорпионам проявление инициативы:
Как избежать неприятностей при сдаче квартиры: советы юристов
Как избежать неприятностей при сдаче квартиры: советы юристов

Топ на сегодня

Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти на нее нет
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти
Анна Большова могла наехать на труп
Анна Большова могла наехать на труп

Еще по теме

Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Анны Седоковой, Таисии Повалий и Регины Тодоренко
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Потап и Настя Каменских больше не вместе: почему?
Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины (ФОТО)