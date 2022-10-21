. Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
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Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства

Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительстваНовый премьер Италии Мелони объявила состав правительства республики

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава Европарламента Антонио Таяни и лидер партии «Лига» Матео Сальвини получили должности вице-премьеров. Таяни достался портфель министра иностранных дел, Сальвини стал министром инфраструктуры и транспорта.

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По материалам: lenta.ru

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