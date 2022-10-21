Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Сегодня, 19:31 Вадим Карасев
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства республики
Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-глава Европарламента Антонио Таяни и лидер партии «Лига» Матео Сальвини получили должности вице-премьеров. Таяни достался портфель министра иностранных дел, Сальвини стал министром инфраструктуры и транспорта.
По материалам: lenta.ru