. О тайных планах Кристины Орбакайте поведал Стас Барецкий

Певица Кристина Орбакайте не была на похоронах Бориса Моисеева, но позже она навестила старого друга на кладбище. В шоу-бизнесе часто после смерти артиста появляется много претендентов на его наследство, Борис Моисеев не стал исключением. 27 сентября артиста не стало. По официальным данным, он умер в своей московской квартире на Краснопролетарской улице. Причиной смерти звезды стал третий инсульт. На прощание с артистом не приехали две самые главные женщины его жизни — Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Примадонна не дождалась дня похорон и улетела в Израиль, а местонахождение ее старшей дочери долгое время было никому неизвестно. Проводить в последний путь Бориса Михайловича она тоже не приехала.Однако Кристина при первой возможности все-таки посетила могилу Моисеева, чем вызвала подозрения у самопровозглашенного «сына» исполнителя «Голубой луны» — Стаса Барецкого. В беседе с 5-tv.ru шоумен заявил, что Орбакайте собирается претендовать на наследство Моисеева, поэтому и решила приехать к нему на могилу. «Кристина, как человек шоу-бизнеса, естественно, видит, что вокруг Бориса сейчас идет „движуха“. Я просто знаю такую вещь, что Кристина сейчас тоже может претендовать на его имущество, поэтому она и приехала. Там, на самом деле, не все так просто. Она хочет претендовать на его имущество, потому что там появился непонятный договор — завещание», — говорит Барецкий. Экс-участник группы «Ленинград» уверен, что Орбакайте воспользуется собственной влиятельностью и присвоит себе имущество Бориса Моисеева.«Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это. А то, что она не приехала на похороны, то я считаю, это некрасиво с ее стороны. Отец ее практически нянчил с детства, надо было отдать дань памяти человеку. Он же был как нянька для них», — переживает шоумен. Кстати, сам Барецкий совсем неожиданно появился на горизонте после ухода Бориса Моисеева. Стас заявил, что у его матери когда-то был роман с певцом, а, следовательно, он может называться сыном Моисеева хоть и внебрачным. Выглядит все крайне неоднозначно. «Я с самого детства об этом знал. Мне рассказывали мама и бабушка. Но, как часто в жизни бывает, все откладывал об этом заявить публично. При жизни Бориса, мы с ним встречались. Он все знал, но тоже не хотел афишировать свое отцовство», — поделился Стас с порталом PROZVEZD. Странно, что Барецкий подозревает Орбакайте в корыстных целях, хотя сам объявил о родстве с покойным артистом только сейчас, что крайне подозрительно.