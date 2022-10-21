. Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в ноябре

Вадим Карасев





Студия Obsidian, которая хорошо известна своими качественными ролевыми играми, выпустила этой осенью Grounded. Но работает команда сразу над несколькими играми, и второй их релиз состоится уже в ноябре.

Сегодня Obsidian объявили, что игра Pentiment «ушла на золото». Это означает, что у студии готов релизный билд, который выйдет в ранее назначенный срок — 15 ноября. Сразу после релиза игра Pentiment от Obsidian станет частью подписки Game Pass.

Напомним, подробнее про Pentiment мы рассказывали здесь. В качестве геймдизайнера игры выступает Джош Сойер (известный по Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas). Как он сам рассказывал, над разработкой концепции проекта Сойер работал практически 30 лет.

В Pentiment игрокам предстоит взять на себя роль подмастерья Андреаса Малера. Он оказывается вовлечен в череду убийств. Игроки должны будут на протяжении 25 лет проживать жизнь главного героя и вести расследование. Сеттинг Pentiment — Верхняя Бавария XVI века.

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