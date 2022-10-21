. Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру

Певица и ведущая Ольга Бузова давно закончила ремонт в огромной столичной квартире, но с заселением не торопится. Артистка призналась, почему отложила событие, которого она так долго ждала. Еще в 2019 году ведущая купила себе роскошную квартиру за 120 миллионов рублей в новостройке недалеко от МГУ. Некоторое время назад она объявила о том, что ремонтные работы в её первом столичном жилье полностью закончены и скоро она сможет перевезти туда свои вещи. Однако, как стало известно, Бузова решила отложить новоселье на неопределенный срок. Ольга призналась, что от прошлого переезда (когда она съезжала с квартиры, где жила с Дмитрием Тарасовым) у неё остались кошмарные воспоминания. «Он был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями», — вспоминает телезвезда.Тогда ей пришлось практически за день собрать все вещи и срочно искать себе новое жилье. По словам Бузовой, после этого она еще долгое время жила в окружении коробок и сумок, на разборку которых у неё не хватало времени. Повторять эту ошибку она не хочет. «Мне хочется ощутить весь кайф переезда. Я хочу, чтобы этот момент для меня был счастьем. Я делаю все размеренно, не торопясь. В данный момент навожу порядок в своей квартире. Перееду тогда, когда буду понимать, что у меня есть спокойная неделя, чтобы меня никто не торопил», — цитирует Бузову источник «ProZvezd». Бузова хвастается, что принимала непосредственное участие в создании дизайна квартиры и смогла создать по-настоящему уютное гнездышко. «Это сложно и дорого. Но я безумно собой горжусь», — рассказывает Ольга. Ранее она, напомним, показывала несколько кадров с готовым ремонтом.