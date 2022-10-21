. Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру

Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Певица и ведущая Ольга Бузова давно закончила ремонт в огромной столичной квартире, но с заселением не торопится. Артистка призналась, почему отложила событие, которого она так долго ждала. Еще в 2019 году ведущая купила себе роскошную квартиру за 120 миллионов рублей в новостройке недалеко от МГУ. Некоторое время назад она объявила о том, что ремонтные работы в её первом столичном жилье полностью закончены и скоро она сможет перевезти туда свои вещи. Однако, как стало известно, Бузова решила отложить новоселье на неопределенный срок. Ольга призналась, что от прошлого переезда (когда она съезжала с квартиры, где жила с Дмитрием Тарасовым) у неё остались кошмарные воспоминания. «Он был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями», — вспоминает телезвезда.
Тогда ей пришлось практически за день собрать все вещи и срочно искать себе новое жилье. По словам Бузовой, после этого она еще долгое время жила в окружении коробок и сумок, на разборку которых у неё не хватало времени. Повторять эту ошибку она не хочет. «Мне хочется ощутить весь кайф переезда. Я хочу, чтобы этот момент для меня был счастьем. Я делаю все размеренно, не торопясь. В данный момент навожу порядок в своей квартире. Перееду тогда, когда буду понимать, что у меня есть спокойная неделя, чтобы меня никто не торопил», — цитирует Бузову источник «ProZvezd». Бузова хвастается, что принимала непосредственное участие в создании дизайна квартиры и смогла создать по-настоящему уютное гнездышко. «Это сложно и дорого. Но я безумно собой горжусь», — рассказывает Ольга. Ранее она, напомним, показывала несколько кадров с готовым ремонтом.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"
Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку
Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести на удаленку
Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести
Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили производительность
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили
Соединение Венеры и Солнца 22 октября 2022 года: почему сегодня нужно быть спокойнее
Соединение Венеры и Солнца 22 октября 2022 года: почему сегодня нужно
Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Семен Слепаков зарабатывал умопомрачительные деньги за один день
Семен Слепаков зарабатывал умопомрачительные деньги за один день
Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов
Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов
Обычный день в Кизилюрте
Обычный день в Кизилюрте
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и Константин
День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и

Топ на сегодня

В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая

Еще по теме

Ольга Бузова рассказала о своих миллионах
Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне
Ольга Бузова жестко поглумилась над Дмитрием Тарасовым
Ольга Бузова иронично отнеслась к изменам Дмитрия Тарасова