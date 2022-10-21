. Орлова считает Горину беспринципной
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Орлова считает Горину беспринципной

Орлова считает Горину беспринципной
Ксения Орлова жёстко раскритиковала Екатерину Горину, назвав её беспринципной, но получила не менее жёсткий ответ. Ксения Орлова решила снова жить с родителями в Волгограде. В ближайшее время возвращаться в столицу она не планирует, ведь в Москве её никто не ждет. Более того, с Антоном Санниковым они решили разойдись. Общаясь с многочисленными подписчиками, Ксюша решила обвинить Екатерину Горину в беспринципности. По мнению Орловой, Екатерина поступила не очень хорошо, решив закрутить роман с Алексеем Безусом и попытаться стать подружкой с его бывшей — Татьяне Репиной.

Естественно, Горина не могла такое проигнорировать. Она написала девушке в личный блог, обратив внимание на тот факт, что за пределами проекта личность Ксении эволюционировала.

Катя сообщила, что жила Орловой на Дом-2 около трёх месяцев и та всегда могла заявить, что считает Горину беспринципной. Кажется, она не ошибалась, считая, будто у Ксюши отсутствует смелость высказывать всё в лицо. К слову, на телестройке Катю данный момент почти все участники обвиняют в отсутствии принципов. Всё же, она захотела выставить из комнаты Барзикова и Бухынбалтэ, которых называет друзьями. Катя всегда ставит себя на первое место и ничего с этим поделать не получится.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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