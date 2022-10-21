. Отдых в Турции в 2023 году станет еще дороже
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Отдых в Турции в 2023 году станет еще дороже

Отдых в Турции в 2023 году станет еще дороже
Насколько подорожают турецкие курорты после нового года? Власти Турции с 1 января следующего года начнут взимать новый налог с туристов, проживающих в любом объекте размещения и пользующихся любыми услугами сферы гостеприимства. Закон о введении аналога курортного сбора был принят еще в 2019 году, но заработает только в ближайшее время. Введению налога три года назад помешала пандемия. Сейчас дела в туризме Турции вроде как идут на лад, поэтому с 1 января 2023 года гостиницам и прочим объектам туристической инфраструктуры придется брать дополнительно 2% со всех своих услуг, в том числе размещения на ночь, еды, напитков, развлечений, пользованием сауны, бассейном и прочим. И это касается не только отелей, где деньги берут за каждую услугу, но и тех, где «все включено» и «ультра все включено». Единственное исключение — пребывание в термальных комплексах без ночлега, за такое платить налог не придется, сообщает АТОР. Пока до сих пор не ясно, как именно гостиницы будут взимать дополнительные сборы. Судя по всему, разработка механизма является их ответственностью. Также не понятно, будут ли дополнительные расходы включены в стоимость номера или турецкие отельеры будут платить из общей прибыли. Российские туроператоры ждут повышения цен. Обычно до зимы они заключают контракты на следующий год. Конечная стоимость путевок пока не определена, однако эксперты ранее уже прогнозировали увеличение стоимость отдыха в Турции на 20-30%. Прибавьте к этому еще как минимум 2%. С самого начала, как только стало известно о введении нового налога, в сфере турецкого турбизнеса не прекращались споры, — нужно это или нет. Многие выступали против дополнительных сборов с туристов. Профессиональные объединения пишут петиции и письма с просьбами об еще одном переносе сроков. В конце концов, один раз отодвинуть реализацию закона уже получилось. Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит съездить в Турцию, Египет, в ОАЭ или на Мальдивы на ноябрьские праздники. Специалисты привели минимальные цены на путешествия продолжительностью 10 дней с отправлением в конце октября на двоих взрослых. На самом деле, вышло не так уж и дорого.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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