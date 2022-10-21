. Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью

Жизнь в спешке, неправильное питание, множество обязанностей, стрессы и плохой сон – все это означает, что нам часто не хватает энергии. Многие, чтобы восполнить ее, прибегают к употреблению энергетических напитков, таких как кофе или магазинный энергетик. Однако все чаще можно услышать предупреждение, что от таких напитков стоит отказаться, ведь они могут навредить здоровью. В этой статье собраны 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда. К тому же употреблять их можно ежедневно.

Почему кофе и энергетики вредны

Кофе — продукт натурального происхождения. Правильно приготовленный напиток может принести пользу организму и взбодрить. Однако чрезмерное его употребление может быть вредным. Все потому, что сначала кофе насыщает энергией, но потом быстро ее забирает. В таком случае человеку приходится пополнять запасы энергии новой чашечкой напитка. А это приводит к тому, что люди просто становятся зависимыми от кофеина и пьют кофейный напиток регулярно.

Энергетические напитки, в свою очередь, имеют не всегда натуральный состав, который наносит вред здоровью, и тот же кофеин, содержание которого может превышать допустимую норму. Поэтому, если хотите, чтобы ваше здоровье было крепким, употребление таких напитков стоит сократить или вовсе от них отказаться.

Напитки, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью: 5 натуральных энергетиков

Природа дает людям множество продуктов, которые стимулируют организм и повышают умственную работоспособность. Поэтому они идеально подходят для повседневного употребления в качестве полезных напитков, которые повышают продуктивность и улучшают настроение.

Зеленый чай

Этот напиток содержит в составе мало кофеина и почти не имеет таннинов, которые сначала дают, а потом забирают энергию. Регулярное употребление зеленого чая улучшает кровообращение, концентрацию и общее самочувствие. В день достаточно выпивать одну чашку напитка, а сделать его еще вкуснее и полезнее помогут лимон и корица.

Яблочный сок

Эти фрукты помогают насытить организм полезными витаминами, ободряют и добавляют много сил и энергии. Примечательно то, что этот продукт не имеет никаких побочных эффектов. Употреблять яблочный сок лучше всего с утра, это поможет быстрее проснуться. А прием этих фруктов в обед или вечером поможет избавиться от усталости.

Имбирные напитки

Напиток из имбиря обладает укрепляющими и стимулирующими свойствами. Его употребление придаст энергию, улучшит настроение и позволит надолго оставаться в тонусе. Это отличная замена кофе и энергетическим напиткам.

Чай из ягод лимонника

Ягоды лимонника являются источником жизненных сил и органических кислот. Они обладают тонизирующими свойствами, поэтому легко ободрят и в утреннее, и в вечернее время. Приготовить чай с ягодами несложно. Столовую ложку свежих или сухих плодов нужно залить 500 мл кипятка и дать настояться в течение часа. После этого напиток готов к употреблению. Разнообразить его можно, добавив ложку меда, сахара или варенья.

Чай с настойкой женьшеня

Этот препарат можно купить в любой аптеке. Употреблять его желательно согласно инструкции, также можно добавлять к готовому зеленому чаю. Выпив с утра такой напиток, можно зарядиться энергией на весь день и стать в разы продуктивнее. Кроме того, такой напиток не оказывает негативного влияния на сон.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову

Топ на сегодня

В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их продлить
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился

Еще по теме

Кофе и чай могут продлить жизнь диабетикам
Кофе: главные секреты уникального напитка
Диетологи назвали самый безопасный кофе
Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе