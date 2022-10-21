. Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью

Жизнь в спешке, неправильное питание, множество обязанностей, стрессы и плохой сон – все это означает, что нам часто не хватает энергии. Многие, чтобы восполнить ее, прибегают к употреблению энергетических напитков, таких как кофе или магазинный энергетик. Однако все чаще можно услышать предупреждение, что от таких напитков стоит отказаться, ведь они могут навредить здоровью. В этой статье собраны 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда. К тому же употреблять их можно ежедневно.

Почему кофе и энергетики вредны

Кофе — продукт натурального происхождения. Правильно приготовленный напиток может принести пользу организму и взбодрить. Однако чрезмерное его употребление может быть вредным. Все потому, что сначала кофе насыщает энергией, но потом быстро ее забирает. В таком случае человеку приходится пополнять запасы энергии новой чашечкой напитка. А это приводит к тому, что люди просто становятся зависимыми от кофеина и пьют кофейный напиток регулярно.

Энергетические напитки, в свою очередь, имеют не всегда натуральный состав, который наносит вред здоровью, и тот же кофеин, содержание которого может превышать допустимую норму. Поэтому, если хотите, чтобы ваше здоровье было крепким, употребление таких напитков стоит сократить или вовсе от них отказаться.

Напитки, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью: 5 натуральных энергетиков

Природа дает людям множество продуктов, которые стимулируют организм и повышают умственную работоспособность. Поэтому они идеально подходят для повседневного употребления в качестве полезных напитков, которые повышают продуктивность и улучшают настроение.

Зеленый чай

Этот напиток содержит в составе мало кофеина и почти не имеет таннинов, которые сначала дают, а потом забирают энергию. Регулярное употребление зеленого чая улучшает кровообращение, концентрацию и общее самочувствие. В день достаточно выпивать одну чашку напитка, а сделать его еще вкуснее и полезнее помогут лимон и корица.

Яблочный сок

Эти фрукты помогают насытить организм полезными витаминами, ободряют и добавляют много сил и энергии. Примечательно то, что этот продукт не имеет никаких побочных эффектов. Употреблять яблочный сок лучше всего с утра, это поможет быстрее проснуться. А прием этих фруктов в обед или вечером поможет избавиться от усталости.

Имбирные напитки

Напиток из имбиря обладает укрепляющими и стимулирующими свойствами. Его употребление придаст энергию, улучшит настроение и позволит надолго оставаться в тонусе. Это отличная замена кофе и энергетическим напиткам.

Чай из ягод лимонника

Ягоды лимонника являются источником жизненных сил и органических кислот. Они обладают тонизирующими свойствами, поэтому легко ободрят и в утреннее, и в вечернее время. Приготовить чай с ягодами несложно. Столовую ложку свежих или сухих плодов нужно залить 500 мл кипятка и дать настояться в течение часа. После этого напиток готов к употреблению. Разнообразить его можно, добавив ложку меда, сахара или варенья.

Чай с настойкой женьшеня

Этот препарат можно купить в любой аптеке. Употреблять его желательно согласно инструкции, также можно добавлять к готовому зеленому чаю. Выпив с утра такой напиток, можно зарядиться энергией на весь день и стать в разы продуктивнее. Кроме того, такой напиток не оказывает негативного влияния на сон.