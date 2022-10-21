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Песни Шамана не подходят для корпоративов

Песни Шамана не подходят для корпоративов
Певец Шаман стал одним из самых дорогих артистов в России. Озвучены суммы гонораров, которые получают музыканты за одно выступление. Музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом певец Шаман, и популярная вокалистка Полина Гагарина возглавили рейтинг самых дорогих звезд. Одно выступление этих артистов заказчиками оценивается в 3,3 миллиона рублей. Чуть ниже за свои концерты запрашивают группа «Руки Вверх!» и рэпер Баста (3 млн рублей). В Топ-5 также вошли Леонид Агутин (2,4 млн рублей), певица ZIVERT (2,1 млн рублей), а также МакSим и ANNA ASTI (1,5 млн рублей).
Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя успех Шамана, заявил, что тот, по его мнению, талантливый парень, но для выступления на заказниках материала у него пока нет. Что же касается Полины Гагариной, то ее песни удивительным образом не стареют. «Это редкий дар, как будто артист выпил эликсир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне», — высказался Дмитрий Ашуров.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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