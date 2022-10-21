. Плюс десять лет к возрасту: какие три цвета в одежде моментально старят женщин
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Плюс десять лет к возрасту: какие три цвета в одежде моментально старят женщин

Плюс десять лет к возрасту: какие три цвета в одежде моментально старят женщин

Какие только аргументы не используют представительницы прекрасного пола, чтобы защитить свой необычный имидж. Одни на комментарий “тебе это не подходит” парируют простым “так модно”, другие утверждают, что им виднее, что носить. Безусловно, о вкусах не спорят, но есть оттенки, с которыми следует действительно быть очень аккуратными. Это связано с тем, что они способны прибавить возраст.

Три цвета в одежде, которые старят моментально


При выборе цветовой гаммы в одежде следует быть осторожными и внимательными. Есть три цвета, которые способны добавить лишние года. Речь идет о следующих оттенках:

  • Болотные цвета — вряд ли данный оттенок способен сделать образ красивее и ярче, зато он придает лицу серости и добавит десять лет к возрасту.
  • Темно-бордовый — почему-то многие, когда слышат о данном оттенке, сразу вспоминают одежду бабушек. Стилисты из бьюти-сферы также утверждают, что бордовый больше подходит зрелым женщинам.
  • Ярко-оранжевый — такой яркий цвет иногда смотрится выигрышно, к тому же он способен поднять настроение человеку, который его носит. Однако лицо становится бледным, следовательно, морщинки будут более заметны.

Какие цвета способны молодить женщин


В противовес оттенкам, которые прибавляют женщинам возраст, есть цвета, способные не только освежить внешний вид, но и сбросить несколько лет. В одежде следует выбирать следующие цвета:

  • Пастельные тона — самыми стильными сейчас считаются все оттенки бежевого цвета. Такой цвет в гардеробе выглядит не только модно, но и способен освежить внешний вид и придать образу особую роскошь.
  • Оттенки бирюзового и зеленого — “растительные” цвета всегда молодят девушек, которые отдают предпочтение данным оттенкам, к тому же они всегда освежают внешний вид.
  • Горчичный, индиго и красный — такие цвета будут идеальными для девушек с темным цветом волос.
  • Светло-голубые тона — омолаживают и помогают визуально сбросить минимум несколько лет.

Что касается классического и любимого многими черного цвета, то он больше всего подходит для молодых девушек. Он делает черты лица более выразительными и яркими. А вот дамам в возрасте лучше выбрать другие цвета, так как черный способен подчеркнуть все морщинки на лице.

Чтобы понять, какой именно цвет не подходит вам, достаточно просто примерить вещь или приложить к себе ткань с определенным цветом. Многие будут удивлены результатом.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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