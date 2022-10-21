. Похожего на манекен Вячеслава Зайцева вывели в свет, таща под руки
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Похожего на манекен Вячеслава Зайцева вывели в свет, таща под руки

Похожего на манекен Вячеслава Зайцева вывели в свет, таща под руки

84-летний Вячеслав Зайцев уже давно не может самостоятельно передвигаться из-за болезни Паркинсона. Рядом с ним всегда находятся помощники, но на публике модельер ведет себя не очень бодро.

Сегодня состоялся Форум российской идентичности в столице, где кутюрье выглядел так, словно совсем не понимает происходящего. Есть мнения, что помощники просто зарабатывают на его имени, в то время как сам он ничего с этого не имеет.


Однако многие до сих пор считают, что пожилому Зайцеву полезны такие прогулки. Художник Никас Сафронов считает, что модельеру до сих пор нравится бывать в центре внимания.

Мы же все знаем, как себя ведут пожилые люди: они становятся капризными, их не уговоришь сделать что-либо против воли. Но мы видим, что Слава на мероприятии доволен, улыбается и позитивно реагирует на окружающую публику.

Эксплуатируют его или нет, точно неизвестно, однако имя кутюрье до сих пор добавляет немалый вес популярности того или иного мероприятия.

Тем временем уже давно идет борьба за имущество Вячеслава. Поговаривают, что его сын давно мечтает поскорее проводить отца в мир иной, чтобы получить наследство. 61-летний Егор Зайцев не комментирует слухи.

Однако сам кутюрье про имущество ничего не говорит, а хочет лишь побольше времени проводить с сыном. "Я бы хотел наладить с ним отношения, но не получается. Я плохо себя чувствую, но он не звонит все равно", — рассказывал Зайцев.

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По материалам: uposters.ru

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