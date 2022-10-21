. Политолог Данилин выразил сомнение, что Байден будет способен избраться на новый срок

В последние недели популярность президента США Джо Байдена падает, что связано со сделкой ОПЕК+ и развитием темы недееспособности самого Байдена. Об этом сказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты» 21 октября.

Восьмого ноября в США состоятся выборы в конгресс. Это промежуточные выборы, которые традиционно проходят в середине срока президента и определяют, кто будет контролировать конгресс следующие два года. От исхода выборов будет зависеть не только то, как пройдут оставшиеся два года первого срока президента Джо Байдена, но и во многом перспективы президентских выборов-2024.

Данилин напомнил: «Летом позиции республиканцев казались существенно предпочтительней позиций демократов, однако в начале осени демократам удалось реабилитироваться в глазах избирателей, по крайне мере по социологии американской. Мы наблюдали, что выборы становились достаточно непредсказуемыми, и демократы даже в какой -то мере могли получить немного больше, чем рассчитывалось на старте кампании».





Однако последние недели демонстрируют обратный тренд — падения популярности демократов и Байдена. Это связано в первую очередь со сделкой ОПЕК+, который нанесла серьезный удар по авторитету Байдена и демократов, считает Данилин.

Кроме того, развивается тема с недееспособностью самого Байдена. «А между прочим этот человек заявил, что собирается баллотироваться в 2024 году, хотя, честно говоря, сложно понять, как он сможет найти урну, чтобы бросить бюллетень, если он не может отойти от пюпитра, за которым стоит, без помощи помощников или жены», — сказал политолог.