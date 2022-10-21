. Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки
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Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки

Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки
Ведущая Регина Тодоренко поделилась пикантными кадрами. Артистка, 21 октября представившая поклонникам свой первый музыкальный альбом, рассказала немного и о съемках сериала «Секреты семейной жизни», саунтреком которого станут ее песни. Напомним, что Тодоренко досталась роль Киры Крауч во втором сезоне сериала. В пятницу она опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, снятое в перерывах между дублями. На видео Регина сидит в одном нижнем белье с размазанной по лбу бутафорской кровью и греет замерзшие ступни феном.
«Съемки сериала оказались для меня легче, чем я думала», — написала начинающая актриса, сопроводив эту фразу смайликом. Днем ранее стало известно, что Тодоренко и еще три популярные певицы — все родом с Украины — попали под санкции со стороны Киева. Они будут лишены госнаград, не смогут выводить из украинских банков честно заработанные деньги или покупать в родной стране земельные участки.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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