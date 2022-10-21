. Полуобнаженная Регина Тодернко рассказала, как прошли ее съемки

Ведущая Регина Тодоренко поделилась пикантными кадрами. Артистка, 21 октября представившая поклонникам свой первый музыкальный альбом, рассказала немного и о съемках сериала «Секреты семейной жизни», саунтреком которого станут ее песни. Напомним, что Тодоренко досталась роль Киры Крауч во втором сезоне сериала. В пятницу она опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, снятое в перерывах между дублями. На видео Регина сидит в одном нижнем белье с размазанной по лбу бутафорской кровью и греет замерзшие ступни феном.«Съемки сериала оказались для меня легче, чем я думала», — написала начинающая актриса, сопроводив эту фразу смайликом. Днем ранее стало известно, что Тодоренко и еще три популярные певицы — все родом с Украины — попали под санкции со стороны Киева. Они будут лишены госнаград, не смогут выводить из украинских банков честно заработанные деньги или покупать в родной стране земельные участки.