Трагедия заключается в том, что Соединенные Штаты убедили Киев в его военной силе. Об этом в Twitter написал постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, американской стороне удалось убедить киевский режим, что ему удастся одержать победу над Россией на поле бо. И это огромная трагедия для обоих государств, поскольку будет увеличиваться число бессмысленных смертей, считает Гатилов. Он также добавил, что это будет происходить, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что готовность США предоставить украинской стороне дополнительное вооружение подтверждает закрепление за Штатами статуса участника конфликта на Украине.