. Постпред РФ в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Постпред РФ в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Постпред РФ в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Постпред РФ в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Трагедия заключается в том, что Соединенные Штаты убедили Киев в его военной силе. Об этом в Twitter написал постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, американской стороне удалось убедить киевский режим, что ему удастся одержать победу над Россией на поле бо. И это огромная трагедия для обоих государств, поскольку будет увеличиваться число бессмысленных смертей, считает Гатилов. Он также добавил, что это будет происходить, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что готовность США предоставить украинской стороне дополнительное вооружение подтверждает закрепление за Штатами статуса участника конфликта на Украине.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову

Топ на сегодня

В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их продлить
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился
Кризис с дефицитом судов для перевозки газа усугубился

Еще по теме

Российский дипломат заявил о тающих шансах мирного решения конфликта на Украине
Москва отвергла предложение Порошенко о миссии ООН на российско-украинской границе
Выход США из СПЧ ООН позитивно повлиял на его работу, считает Гатилов
США недоплатили в ООН более $ 1 млрд — постпред России в Женеве