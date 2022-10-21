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Потомок Джона Кеннеди рассказал, что воевал как доброволец на Украине

Потомок Джона Кеннеди рассказал, что воевал как доброволец на Украине

Внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, Конор Кеннеди, который 10 лет назад встречался с Тейлор Свифт, рассказал, что принимал участие в военных действиях на Украине добровольцем. Об этом он написал в инстаграме*.

Конор признался, что был, "как и многие люди", "глубоко тронут тем, что произошло на Украине за последний год". Когда он услышал об Украинском интернациональном легионе (добровольческое воинское подразделение, в которое привлекают добровольцев-иностранцев), он понял, что хочет к нему присоединиться. "На следующий день я пошел в посольство и записался туда", — написал Кеннеди и опубликовал фото своего друга в военной форме.

Он заявил, что рассказывает это потому, что эта история "так или иначе всплывет", и он хочет извлечь из нее максимум пользы, призывая последовать его примеру. При этом Конор отметил, что на момент вступления он не имел боевого опыта и не умел стрелять, однако "быстро научился". Он добавил, что "был готов умереть".

Свое настоящее имя он скрывал от сослуживцев. "Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, — заявил Конор. — Я не хотел, чтобы со мной обращались иначе, чем с остальными".

Конор признался, что быть солдатом ему понравилось — ему "было страшно", однако он считает, что "важно делать добрые дела". На Украине Конор пробыл недолго, однако, по его словам, у него "были причины вернуться". Когда именно Конор принимал участие в военных действиях и как долго он пробыл на Украине, не уточняется.

Конор Кеннеди — сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего и внук известного сенатора и генерального прокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди, который приходится младшим братом 35-му президенту США Джону Кеннеди. Семья Конора близка к политике и богата. Самому Конору 28 лет, в США он известен как начинающий музыкант. Ранее он попадал в поле зрения СМИ, потому что встречался с певицей Тейлор Свифт в 2012 году. После их расставания певица, предположительно, посвятила ему одну из песен.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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