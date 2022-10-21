. Потомок Джона Кеннеди рассказал, что воевал как доброволец на Украине

Вадим Карасев

Внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, Конор Кеннеди, который 10 лет назад встречался с Тейлор Свифт, рассказал, что принимал участие в военных действиях на Украине добровольцем. Об этом он написал в инстаграме*.

Конор признался, что был, "как и многие люди", "глубоко тронут тем, что произошло на Украине за последний год". Когда он услышал об Украинском интернациональном легионе (добровольческое воинское подразделение, в которое привлекают добровольцев-иностранцев), он понял, что хочет к нему присоединиться. "На следующий день я пошел в посольство и записался туда", — написал Кеннеди и опубликовал фото своего друга в военной форме.

Он заявил, что рассказывает это потому, что эта история "так или иначе всплывет", и он хочет извлечь из нее максимум пользы, призывая последовать его примеру. При этом Конор отметил, что на момент вступления он не имел боевого опыта и не умел стрелять, однако "быстро научился". Он добавил, что "был готов умереть".

Свое настоящее имя он скрывал от сослуживцев. "Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, — заявил Конор. — Я не хотел, чтобы со мной обращались иначе, чем с остальными".

Конор признался, что быть солдатом ему понравилось — ему "было страшно", однако он считает, что "важно делать добрые дела". На Украине Конор пробыл недолго, однако, по его словам, у него "были причины вернуться". Когда именно Конор принимал участие в военных действиях и как долго он пробыл на Украине, не уточняется.

Конор Кеннеди — сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего и внук известного сенатора и генерального прокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди, который приходится младшим братом 35-му президенту США Джону Кеннеди. Семья Конора близка к политике и богата. Самому Конору 28 лет, в США он известен как начинающий музыкант. Ранее он попадал в поле зрения СМИ, потому что встречался с певицей Тейлор Свифт в 2012 году. После их расставания певица, предположительно, посвятила ему одну из песен.

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Ксения Смирнова