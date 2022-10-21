. Праздник Корсунской иконы Божией Матери отпразднуем в субботу, 22 октября 2022 года

Практический каждый день в церковном календаре отмечена та или иная икона Божией Матери. В эту субботу, 22 октября 2022 года, православные чтут память Корсунской иконы Божией Матери. Сейчас образ хранится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, икону передали в период советской власти для того, чтобы сохранить. Реликвию сохранили, но реставраторы убрали изначальный темный цвет кожи лиц, который приняли за копоть.

История иконы Корсунской Божией Матери

Появление древней святыни связывают с именем святого равноапостольного князя Владимира. После Крещения Руси в 988 годуон перевез образ из Корсуни в Киев, затем икона хранилась в Новгороде. При Иване Грозном Корсунскую икону переносят в Успенский собор Кремля. С тех пор чудотворная реликвия остается в алтаре храма, а многочисленные списки с иконы можно найти в разных храмах Украины и России.





Существует и другая версия появления иконы Корсунской Божией Матери на Руси, связанная с преподобной Ефросиньей Полоцкой. В 1162 году святая Ефросиния попросила греческого императора Луку Хризоверга передать древнюю икону Богородицы, написанную евангелистом Лукой. Русские послы принесли греческому правителю богатые дары и получили святыню. Образ везли на Русь через греческую Корсунь, и жители города упросили оставить икону в одном из храмов на некоторое время. Через год русское посольство продолжило свой путь на родину, а святыня после этого получила название «Корсунская». Преподобная Ефросиния украсила долгожданную икону золотом, драгоценными камнями, серебром и поместила Корсунский образ в храм Пресвятой Богородицы. Это случилось в 1173 году, и в течение 60 лет святыня даровала исцеления всем верующим и молящимся Небесной Заступнице.

В 1239 году Корсунская икона была перенесена в Богородицкий собор Торопца и почиталась верующими за многочисленные чудеса и избавление города от польских захватчиков в 1611 году.

В 1917 году древний образ был изъят новыми властями и передан в ленинградский Русский музей. Реставрация древнего образа была проведена крайне неудачно: лики излишне высветили, приняв за копоть и посторонние наслоения авторскую затемненную палитру.

День почитания иконы Богородицы

В день празднования Корсунской иконы, который ежегодно приходится на 22 октября, священнослужители призывают верующих людей посетить церковь и преклонить колени перед святым ликом Божией Матери. А также поставить свечи за мир, благополучие, процветание и здоровье. Именно в день почитания образа сила иконы удваивается и становится особо ощутимой. Так очистите свое сердце от всего гнетущего, алчного и злого, прочитав молитву подле Богородичного лика.

О чем молятся пред иконой Корсунской иконы Божией Матери и в чем помогает

Так как значение этого образа указывает на связь человека с Господом, перед ним просят о самом разном. Считается, что обращение к Корсунской иконе помогает в самых затруднительных обстоятельствах. Пресвятую Богородицу перед ее Корсунским образом просят:

о легких родах и рождении здорового ребенка;

о семейном благополучии; об избавлении от одиночества и создании семьи;

помочь в поисках работы;

избавиться от материальных трудностей.

Молитва перед образом помогает справиться с отчаянием, неверием в свои силы, избавиться от тоски и уныния. Пресвятая Дева придет на помощь искреннему молитвеннику и укрепит веру в сомневающихся.

Молитва перед иконой