Праздник Корсунской иконы Божией Матери отпразднуем в субботу, 22 октября 2022 года
Практический каждый день в церковном календаре отмечена та или иная икона Божией Матери. В эту субботу, 22 октября 2022 года, православные чтут память Корсунской иконы Божией Матери. Сейчас образ хранится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, икону передали в период советской власти для того, чтобы сохранить. Реликвию сохранили, но реставраторы убрали изначальный темный цвет кожи лиц, который приняли за копоть.
История иконы Корсунской Божией Матери
Появление древней святыни связывают с именем святого равноапостольного князя Владимира. После Крещения Руси в 988 годуон перевез образ из Корсуни в Киев, затем икона хранилась в Новгороде. При Иване Грозном Корсунскую икону переносят в Успенский собор Кремля. С тех пор чудотворная реликвия остается в алтаре храма, а многочисленные списки с иконы можно найти в разных храмах Украины и России.
Существует и другая версия появления иконы Корсунской Божией Матери на Руси, связанная с преподобной Ефросиньей Полоцкой. В 1162 году святая Ефросиния попросила греческого императора Луку Хризоверга передать древнюю икону Богородицы, написанную евангелистом Лукой. Русские послы принесли греческому правителю богатые дары и получили святыню. Образ везли на Русь через греческую Корсунь, и жители города упросили оставить икону в одном из храмов на некоторое время. Через год русское посольство продолжило свой путь на родину, а святыня после этого получила название «Корсунская». Преподобная Ефросиния украсила долгожданную икону золотом, драгоценными камнями, серебром и поместила Корсунский образ в храм Пресвятой Богородицы. Это случилось в 1173 году, и в течение 60 лет святыня даровала исцеления всем верующим и молящимся Небесной Заступнице.
В 1239 году Корсунская икона была перенесена в Богородицкий собор Торопца и почиталась верующими за многочисленные чудеса и избавление города от польских захватчиков в 1611 году.
В 1917 году древний образ был изъят новыми властями и передан в ленинградский Русский музей. Реставрация древнего образа была проведена крайне неудачно: лики излишне высветили, приняв за копоть и посторонние наслоения авторскую затемненную палитру.
День почитания иконы Богородицы
В день празднования Корсунской иконы, который ежегодно приходится на 22 октября, священнослужители призывают верующих людей посетить церковь и преклонить колени перед святым ликом Божией Матери. А также поставить свечи за мир, благополучие, процветание и здоровье. Именно в день почитания образа сила иконы удваивается и становится особо ощутимой. Так очистите свое сердце от всего гнетущего, алчного и злого, прочитав молитву подле Богородичного лика.
О чем молятся пред иконой Корсунской иконы Божией Матери и в чем помогает
Так как значение этого образа указывает на связь человека с Господом, перед ним просят о самом разном. Считается, что обращение к Корсунской иконе помогает в самых затруднительных обстоятельствах. Пресвятую Богородицу перед ее Корсунским образом просят:
- о легких родах и рождении здорового ребенка;
- о семейном благополучии; об избавлении от одиночества и создании семьи;
- помочь в поисках работы;
- избавиться от материальных трудностей.
Молитва перед образом помогает справиться с отчаянием, неверием в свои силы, избавиться от тоски и уныния. Пресвятая Дева придет на помощь искреннему молитвеннику и укрепит веру в сомневающихся.
Молитва перед иконой
О, Всемилостивая Госпоже, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града нашего всемощная Заступнице. С верою и любовию припадаем и поклоняемся Тебе пред Святою и пречистою Твоею чудотворною иконою, Ею же дивные и преславные чудеса содеваеши. О, Всемилостивая наша Заступнице и непостыдное наше упование, благодарим Тя о всех благодеяниих от Тебе, бывших на нас от древних времен и до ныне.
И ныне мы грешнии, воспоминающе, дивное знамение Твоего заступления града нашего Изборска, явленное, во дни ратнаго на сей град нашествия, смиренно молим Тя: яко же древле отцем нашим на помощь тогда ускорила еси и люди изборския от бед спасла еси и многие знамения и чудеса являла еси, так и ныне, Преблагословенная Владычице призри на нас немощных и грешных раб Своих. Сподоби Твоего Матернего заступления и благопопечения, о еже избавитися нам от всякого зла.
Но, о, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадаем пред Честною иконою Твоею и умиленною душею и сокрушенным сердцем со слезами молим Тя: отврати от нас, Всемилостивая наша Помощнице и Заступнице, праведный гнев Божий на ны движимый и избави, нас, от глада, града, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани. Храм и град сей добре сохрани и верою живущих зде в мире соблюди. Буди нам Заступнице и Ходатаице пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Мати Дево! Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Царице и Владычице! Под Твой Покров притекаем. Молитвами Твоими ниспосли Отечеству нашему мир, людем здравие и земли плодоносие, воздуху благорастворение. Избави нас от падений греховных, от навета злых человек, скорбей, бед и внезапныя смерти. Вразуми нас, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития. Ты бо веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру зриши и упование видиши.
Даруй же нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Укрепи в нас Православную веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости и смирения, дух любви и терпения, в добрых делах преуспеяние.
В Страшный же день суда Божия, Твоим молитвенным ходатайством и заступлением, о, Пречистая Владычице, сподоби нас стать одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.