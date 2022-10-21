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Предсказывают новые вспышки вирусов

Предсказывают новые вспышки вирусов
Ученые заговорили о новых эпидемиях в мире. Эпидемия коронавируса, которая в 2020 году охватила планету, напугала весь мир. Напомним, вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. А 30 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. С этой болезнью мы научились сражаться. Но теперь стало известно, откуда может прийти новая пандемия. Найдена «благодатная почва» для зарождения вирусных пандемий, в числе которых может быть следующая лихорадка Эбола или новый штамм коронавируса. Как сообщает ScienceAlert, по мнению международных исследователей, изменение климата может сделать Арктику рассадником новых пандемий. Канадские ученые с коллегами изучили почву и озерные отложения из озера Хейзен, самого большого по объему озера к северу от Полярного круга. Специалисты нашли несколько вирусов,  а также возможности их распространения. Оказалось, что с увеличением стока от таяния ледников (эффект от изменения климата) возрастает и риск распространения вирусов, то есть их передача от животных и других носителей к человеку. Предполагается, что это может случиться уже в скором будущем: изменение климата вынудит некоторые виды животных мигрировать дальше на север, там они столкнутся с существующими вирусными инфекциями, а затем передадут их людям. Не исключено, что появятся и совершенно новые, еще неизвестные человечеству болезни. «По мере изменения климата меняется и метаболическая активность арктической микробиосферы, что, в свою очередь, влияет на многочисленные экосистемные процессы, такие как появление новых патогенов», — отмечают исследователи. И называют Арктику благодатной почвой для новых пандемий.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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