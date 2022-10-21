. Преимущества автоматизированной криптоторговли

Вадим Карасев

Криптовалюты - востребованный актив среди современных людей, интересующихся трейдингом. Есть и другие - валютные и фондовые рынки - но криптомонеты вот уже несколько лет находятся на вершине популярности. Но чтобы работа с ними была успешна, следует придерживаться выбранной системы в каждой точке входа.

Важную роль в торговле играют crypto support and resistance, то есть уровни поддержки и сопротивления, образующиеся на внутридневных, дневных и недельных таймфреймах. Работа с ними имеет два варианта: отбой от такого уровня или его ложный пробой. Как правило, при этом может образовываться графическая фигура, которая и служит сигналом для входа. Но не всегда человек может правильно понять сигналы рынка - чтобы торговать точнее, может потребоваться робот.

Автоматизированная торговля: какие преимущества есть

Чтобы грамотно анализировать информацию, вы должны обладать опытом в торговле. Скорее всего вам понадобятся crypto order books, по которым вы сможете смотреть, по каким ценам проходит наибольший объём заявок, и другие инструменты - платные и бесплатные.

Если вы устанавливаете робота и правильно его настраиваете, то:

он торгует более точно;

может работать, даже когда вы находитесь вдали от компьютера (но не когда он выключен);

может работать в полуавтоматическом режиме (если это необходимо), просто подавая сигналы;

правильно подбирает значение стоп-лосса и тейк-профита, входит только в потенциально выгодные сделки.

У каждого робота - своя система, которой он придерживается. Если вы хотите узнать больше о crypto bot trading strategies - обратитесь на официальный сайт TradeSanta. Основное преимущество - прямое понимание этих стратегий, без отклонений от них в ту или иную сторону, как часто происходит при ручной торговле.

Как подобрать робота для криптотрейдинга

Во-первых, он должен быть рассчитан строго на криптовалюты. Это отдельный рынок со своими специфическими свойствами, особенностями, которые отличают его от валютного, фондового, товарного. Программа должна учитывать все эти особенности.

Во-вторых, индикаторы и сигналы, подающиеся при работе в полуавтоматическом режиме. Следует уточнить, какие crypto trading bot indicators используются выбранной вами программой. Если они понятны вам и в целом устраивают, не мешают наблюдению за графиком как таковым - можно устанавливать такого бота.